Se extienden tormentas invernales de costa a costa en EU

El Servicio Meteoróloico Nacional (NWS) indicó hoy que dos tormentas invernales con lluvia, nieve y viento se extienden hoy de costa a costa en Estados Unidos, creando condiciones peligrosas para los viajes.

La agencia señaló que están en efecto advertencias de tormentas con hielo desde el centro de Iowa hasta el sur de Michigan, y avisos de nevadas en partes de Wyoming, el sureste de Dakota del Norte, el noreste de Dakota del Sur y porciones de Wisconsin.

Las advertencias de tormenta invernal están en efecto en gran parte de las Planicies, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra, añadió.

Temprano en la mañana, y debido a la tormenta que los meteorólogos han bautizado “Olive”, se habían cancelado ya casi 1.600 vuelos, según flightaware.com.

Casi un millón de hogares y negocios estaban sin suministro eléctrico en todo el país, con 724 mil 100 de ellos tan solo en Michigan, indicó `pwerutage.us.

Matt Paul, vicepresidente de DTE, la mayor proveedora de energía eléctrica en Michigan, dijo en un comunicado que se han observado acumulaciones de hielo de hasta 200 milímetros en todo el sureste del estado que han causado “niveles extremos de daño” a la infraestructura.

Decenas de miles de kilómetros de la ruta Interestatal 90 están cerrados para el tránsito en el suroeste de Minnesota debido a las nevadas y la baja visibilidad, y en Utah la policía estatal ha respondido a más de 230 colisiones de vehículos.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró anoche un estado de emergencia y en un comunicado dijo que “durante y después de una tormenta invernal es crucial el restablecimiento del suministro de energía”.

El NWS de Estados Unidos indicó posibles acumulaciones de nieve de hasta 685 milímetros (27 pulgadas) en Sugar Loaf (Wisconsin), 280 milímetros (11 pulgadas) en Clark (Colorado), y 330 milímetros (13 pulgadas) en Benoit (Wisconsin).

Durante el jueves y el viernes el Servicio Meteorológico pronostica que la amenaza de fuertes nevadas en grandes porciones de la región Oeste se concentre en California a medida que un nuevo sistema que se desarrolla frente a la costa occidental se desplace al sur.

“Por primera vez en este siglo hay advertencias de nevadas en las montañas del sur de California”, dijo la meteoróloga Danielle Banks, del Weather Channel. “Los avisos cubren áreas desde Santa Bárbara al norte de Los Ángeles”.

[4:30PM Wed] A major winter storm will continue to affect much of the Lower 48 this evening over the next day or two. Heavy snow, significant icing, and blizzard conditions are possible in portions of the Upper Midwest eastward. pic.twitter.com/wCWUfcx3Tl

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 22, 2023