Taxista amenaza a conductora de Uber con piedra en mano en Cancún

Hace un mes el Tribunal Colegiado en Quintana Roo, permitió a Uber y otros servicios de movilidad vía aplicación volver a operar en las zonas turísticas de la región.

Luego de este fallo, los servidores de las aplicaciones han sido víctimas de diversos ataques por parte del gremio de taxistas en la zona.

Este fue el caso de una conductora de Uber, quien fue atacada por un hombre, quien llevaba una piedra en la mano. La mujer transportaba a turistas en Cancún, en el boulevard Kukulcán.

En un video difundido a través de redes sociales, se puede ver al taxista, presuntamente miembro de un sindicato, quien interceptó a la mujer en la región hotelera.

Con una piedra en la mano, el hombre amenazó verbalmente a la persona que conducía el vehículo.

“Ya se te dijo que no hagas nada. ¡No, ya se te dijo en buen plan!”, expresó el taxista, mientras una turista que iba en el Uber entró en pánico y le dijo que le iba a llamar a la policía.

La grabación fue realizada por la persona que viajaba atrás del vehículo; en esta se puede ver al hombre caminar alrededor del automóvil, mientras la mujer escucha las amenazas.

“Por eso. ¡Baja a la gente, por favor! Te vas a meter en problemas”, le dijo el hombre.

El presunto taxista se ubicó frente al vehículo, con el fin de impedir que este avanzara. Finalmente la conductora accedió a no continuar con el viaje; sin embargo, dijo que esperaría a que llegaran los elementos de la policía.

Esta no es la única vez que un conductor de una plataforma de movilidad es agredido por taxistas en la zona. La situación ha generado encuentros entre taxistas y los conductores de la plataforma.

Si las cosas en Cancún, aún no se toman acciones contra de estas personas. Se está esperando que hayan heridos o muertes? @MaraLezama @GobQuintanaRoo no pueden seguir amedrentando ni bajando a la gente de los carros. Ya estuvo bueno no? pic.twitter.com/Bq2Aqjt4rv

— Maduenox (@isaimadueno) February 22, 2023