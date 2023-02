Deja a su novia al verla sin maquillaje; se disculpa y le pide matrimonio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hace algún tiempo se hizo viral el video en el que un hombre abandonó a su novia después de verla sin maquillaje, el cual causó gran polémica en redes sociales. Sin embargo, ahora la historia de esta pareja acaba de tener un giro de 180 grados al darse a conocer un video en el que el hombre volvió para pedirle matrimonio a la mujer.

A través de las redes sociales de la influencer Lupita Anaya se difundió este video en el que por 2 mil pesos una joven acepta desmaquillarse y mostarse con un rostro al natural frente a su pareja. Sin embargo, antes de que la mujer se quitara todo su maquillaje, el hombre desapareció de la escena.

Tras varias semanas de este hecho, en las mismas redes de Lupita Anaya se publicó el material en el que el hombre regresa para pedirle matrimonio a la mujer que abandonó tras verla sin maquillaje.

El video comienza con el hombre hablando de la situación y explicando que quiere recuperar a su ex pareja, por lo que le entrega un regalo a la influencer para que se lo entregue.

Después, vemos a la joven protagonista del anterior video recibiendo el regalo de su ex novio. La mujer recibe un oso de peluche y una caja con un regalo adentro.

Al ver esta caja, la mujer se da cuenta de que se trata de un anillo de compromiso, por lo que no puede ocultar su sorpresa al recibir este obsequio cuando todo parecía una simple disculpa por parte del hombre.

A pesar del detalle de su ex pareja, la joven no aceptó el anillo y pidió a su ex pareja que ya no la buscara y que comenzara a cerrar ese ciclo.

“Te pido que en verdad no me busques, no me llames… muchísimas gracias por el regalo, pero no lo acepto, gracias”, dijo la joven en el video.

Este material generó cientos de reacciones entre los usuarios quienes, en su mayoría aplaudieron la reacción de la joven por no aceptar el anillo y rechazar a quien la abandonó tras verla sin maquillaje.

Con información de: telediario.mx