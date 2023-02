Estrenan Shakira y Karol G nueva canción: ‘TQG’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La primera colaboración musical entre las colombianas Shakira y Karol G ha sido recibida con mucha emoción por sus fans, ya que la madrugada del día de hoy, 24 de febrero del 2023, se estrenó el video de la nueva canción titulado ‘TQG’.

El video de Shakira y Karol G, ‘TQG’, tiene en YouTube más de 4.4 millones de reproducciones y se espera que durante el fin de semana rebase los 5 millones.

¿PERO, QUE SIGNIFICA TQG?

Como se mencionó al inicio, el título de la nueva canción de Shakira y Karol G es ‘TQG’, siglas que significan ‘Te Quedó Grande’, el título del tema y la canción hacen referencia a sus ex parejas, el ex futbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Hace unas semanas el internet se volvió loco luego de que la intérprete de ‘Las de la intuición’ tuvo una colaboración con el productor BZRP, en donde cantaba acerca de la infidelidad de su expareja y de cómo ha superado dicha situación.

Ahora, con Karol G, quien actualmente es una de las artistas del género urbano más escuchadas, Shakira hace una colaboración y sigue con el tema de cómo las mujeres pueden ser fuertes después de una ruptura amorosa, tal y como las que tuvieron las dos cantantes colombianas.

Frases de la canción ‘TQG’ que más han llamado la atención del público

Como se acaba de mencionar, la canción de Shakira y Karol G, ‘TQG’ está llena de alusiones a sus ex parejas, estas son las algunos de los versos que más han llamado la atención de los fans y el público:

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía…. Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido.

Dice Shakira en la canción ‘TQG’”.

Por su parte, Karol G canta lo siguiente en uno de los versos de la canción:

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023