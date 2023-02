Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que su Gobierno no otorgaría los permisos necesarios a la empresa Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, si se instala en el estado de Nuevo León, por el tema de la escasez de agua en la región.

“Si no hay agua no, no habría posibilidades, sencillamente no se entregan los permisos para eso, o sea no es factible”, indicó.

“No sé yo exactamente cuánto (es la inversión) solo que la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben que acabamos de tener una crisis tremenda de agua porque no hay agua”, dejó en claro.

López Obrador volvió a resaltar el tema de la falta de agua en Nuevo León, del cual apuntó que se debe al crecimiento que ha tenido dicha entidad en los últimos años, sobre todo en la Zona Metropolitana de Monterrey, y que se espera resolver con la construcción del Acueducto “El Cuchillo”.

“El mismo gobernador (Samuel García) decía que eran víctimas de su éxito, algo así, de que como tienen mucha inversión, crecimiento, pues ha llegado mucha gente, ha habido mucha migración, y entonces ha crecido mucho la zona metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua. Por eso estamos atendiendo el problema”, manifestó.

“De manera urgente, deseando de que no sea tan severa la sequía este año y que nos de tiempo de terminar el Acueducto de El Cuchillo, porque con eso resolvemos el problema de la escasez de agua, pero cinco años, son las dos obras que estamos haciendo, pero no se puede caer en la anarquía, en el desorden”, explicó.

Dejó en claro que aunque la inversión y los empleos son muy importantes, lo es más el hecho de que a la ciudadanía no le falta el agua.

“Porque no es agua nada más para las plantas, ese no es el problema porque se puede utilizar agua tratada, el asunto es que cualquier inversión, cuando es grande, implica pues más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público. Entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable, o que haya crecimiento y bienestar”, expuso.

“Todos los empresarios extranjeros son muy sensibles y tienen una dimensión social, cívica, en este caso, ambiental. Están participando todos, la mayoría, en lo relacionado con el cambio climático. Bueno, esta empresa produce vehículos eléctricos. Entonces, no veo ningún problema”, declaró.

Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, sostuvo que el tema del agua no afectará a las inversiones que lleguen al estado, esto ante la potencial llegada de una planta de Tesla cuestionada el lunes por el presidente de México

¡Claro que hay agua para Nuevo León, hay mucha agua!”, dijo el funcionario estatal a medios tras un acto.

“Se está trabajando en acciones para que pueda haber suficiente agua, para que todos tengamos”, añadió.

Precisó que se está trabajando en pozos someros y profundos y en la aplicación de la modulación de presiones, y se está construyendo una presa, esto para garantizar la entrega de agua y que el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey no sufran una crisis hídrica como sucedió en 2022.

La reacción vino luego de que López Obrador cuestionara este lunes que la producción de vehículos eléctricos de la firma propiedad del magnate Elon Musk se desarrolle en Nuevo León ya que dijo que el estado padece la falta de agua.

“Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tienen problemas por falta de agua es Nuevo León”, aseveró el mandatario.

La semana pasada el gobernador de Nuevo León, el opositor Samuel García, afirmó que en los próximos días Tesla anunciaría su llegada al estado, fronterizo con Texas, Estados Unidos, y polo industrial del país.

Con información de: lopezdoriga.com