El inicio de la violencia en Tamaulipas

Ana Medina

En mi primer año de servicio docente, llegué a uno pueblito mágico recién nombrado. En ese momento la frontera chica era un lugar muy pintoresco. Lo primero que observamos (sí, tenia visión de turista), era que el pueblo conjugaba historia, arquitectura, gastronomía y esplendidos parajes de caza y pesca. Un clima atractivo como para quedarme, adaptarme y hacer grandes amigos. Una ciudad con importante desarrollo cultura, artesanías (como olvidar los jarritos) y la comida (empanadas, pan, las milanesas), las tortillas de harina (haya no son flautas como en la capital del mundo) y sin dudar, los tacos tan singulares.

Cuando llegue era otoño y estaba el “festival del cántaro” algo así como el FIT y la gente se reunía en la plaza para ver actividades artísticas. Todo el pueblo estaba ahí. Recuerdo que una persona se acerco y nos pregunto si yo era maestra, me sorprendí y asentí; “lo que pasa es que en este pueblo los nuevos son petroleros y si son mujeres son maestras” me respondieron, ese comentario me dio mucha risa. Después entendí que literalmente todos se conocían y sí, yo era la nueva maestra.

En pueblo fronterizo más antiguo y testigo de grandes batallas, viví muy gratos meses, la organización de la escuela: impecable. Eran como una familia.

En febrero de 2010 estaba en la escuela por la tarde preparando lo que sería mi primer mes de marzo como docente especialista: eventos académicos y el periódico mural.

En un momento nos dijeron que en Alemán (pueblo vecino a 15km) se estaban balaceando. Salí corriendo a mi casa. Obviamente nunca había escuchado que “alguien” se agarrara a balazos más que en película y preferí resguardarme en la seguridad de mi hogar. Segura que al día siguiente continuaría con mis actividades normales (ilusa de mí).

Era un miércoles temprano, mis compañeras y yo salíamos al trabajo. En la puerta una grito que de donde había tantas camionetas, nos asomamos a la calle, yo conté 14, todas blancas rotuladas con 3 letras en puertas y ventanas. No entendí pero no me dio buena espina. Mi compañera solo atino a cerrar la puerta. Los celulares comenzaron a sonar y me dieron la instrucción de irme inmediatamente a la escuela que quedaba unas cuadras de mi casa. Salimos corriendo, me subí corriendo al carro y me dispuse a tomar mi camino.

Una descarga de adrenalina. Escuche como que tronaba y vi gente corriendo justo en la esquina, baje el vidrio en el alto y un chico me grito que no me fuera por esa calle (siempre pasaba frente a la plaza), no sé porque, pero le hice caso, lo había visto por ahí en la calle hablando por teléfono (los niños, semanas después me explicaron que era un “estaca”).

Con el vidrio abajo y justo a las 8 de la mañana llegue a mi escuela mientras en la puerta un maestro metía a los pocos niños corriendo. Yo seguía escuchando que tronaba. Cuando me gritaron que me bajara del coche corriendo entendí que mi instinto tenía razón.

No eran truenos eran brazos. Ese día conocí el sonido de las balas, el miedo, el terror de saber que “los malos” había tomado el pueblo y que los niños temían y lloraban por sus padres.

Como maestros sabíamos que muchos de los padres de nuestros alumnos no tenían un trabajo “lícito”, como docentes no se nos permite dar una opinión. Ese día entendí que tampoco podemos tener miedo, nos toca consolar, abrazar a nuestros alumnos y decir que todo va a estar bien, aunque no lo sepamos.

Acababa de comenzar la guerra entre (o contra) el narco en Tamaulipas y Cd Mier pasaría de ser un hermoso y tranquilo pueblo mágico a un tétrico pueblo fantasma donde no se podía salir después de las 6pm. Donde todos los días a muchas horas distintas había guerra sin cuartel y donde los maestros teníamos que estar en la escuela para “cuidar” a los niños, como si fuéramos blindados.

Nunca fue mi pleito y nuca lo entendí… pero lo que vivimos fue algo así como la película del infierno (sí, esa que censuraron en muchas ciudades del país). Fotos y videos no eran necesarios porque son imágenes que no se olvidan.

Hasta donde llega el papel del docente, en estos casos. Siempre me he preguntado eso.

Esas experiencias forman parte de mi formación profesional.

¿Quién como docente no ha sido testigo de una situación de inseguridad?

Tristemente son los menos los que podrían responder que no. Este conflicto sin duda marcó la pauta en vulnerabilidad en muchas zonas. Igual sigo creyendo que es real que la educación debería ser la única arma para cambiar el mundo.