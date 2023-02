El mexicano es, ahora, sabio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Pocas veces lo oigo, porque su parsimonia exagerada me es difícil, a mí me aburre su prolongadísimo yyyyyyy, su exasperante quéééé.. Si lo leo, en lugar de verlo en la transmisión mañanera, me resulta fácil de entender y, sobre todo, de digerir, de comprender su mensaje, así sea siempre lo mismo, dicho de la misma manera. López Obrador no se luce hablando, pero tiene la habilidad política más demoledora, una peculiar destreza para golpear con su palabra a sus opositores, como nunca jamás he visto yo, en mi larguísima vida.

Tiene una debilidad, aún no descubierta por sus adversarios.

López Obrador es afín, tiene una simpatía grande, casi una devoción, por regímenes de supuesta izquierda, así como por dictaduras tiránicas de orden marxistas, por gobiernos comunistas. Ese es su Talón de Aquiles.

Al señor presidente López Obrador le parece maravilloso el pueblo cubano, sin pararse a meditar que ese pueblo maravilloso no sabe lo que es un gobierno demócrata desde hace más de un siglo. Le basta, para pensar así, que Cuba es una ínsula comunista.

Hace más de tres décadas, el Kremlin tomó la decisión de cambiar de rumbo político, al llegar a la misma conclusión de Aleksandr Solzhenitsyn:

“El comunismo estaba condenado desde el mismo día en que nació”.

Usted lo sabe muy bien, Karl Marx sostenía que la economía lo determina todo y, fue la economía lo que mató lo que él pregonaba. Fue un capricho de la historia.

Lo que deben y pueden manejar los opositores del régimen que se pretende presentar como la cuarta transformación histórica del país, es lo que saben los que han leído algo de la historia reciente:

El comunismo, el gobierno, según la teoría de Marx, se pudo sostener en la Unión Soviética durante setenta años, porque echó mano de la represión y la violencia. Por si lo ignora la élite política del altiplano, la fuerza desplegada para someter a quienes rechazaban el comunismo causó la muerte de más de 60 millones de rusos.

Ejerció el comunismo en el extranjero, cierto grado de fascinación, prevaleciendo a base de mentiras, de demagogia. Parecía, hace ya muchos años, una especie de florecimiento humano el comunismo.

Pese a su fracaso como forma de gobierno, el comunismo mantiene cierto poder, determinada influencia en algunas regiones del planeta, sobre todo en Corea del Norte, donde prevalece a la manera de las monarquías, es decir, se hereda, pasa del padre al hijo, al nieto. También en Cuba se ejerce así el comunismo, con la familia Castro Ruz, en calidad de monarcas en un sistema “de iguales”.

Si la oposición en nuestro país fuera un poco menos obtusa y un poco más lúcida, podría sacarle provecho, lucrar políticamente, con la simpatía abierta, clara, evidente y notoria del señor Presidente con los gobiernos que subyugan y someten a la población, diciéndose de izquierda, inclusive, marxistas.

GARCÍA LUNA: DEL PINÁCULO AL ABISMO

Lo leí hace años: La vida es la materia prima, nosotros somos sus artesanos…

¿Cuál fue el instante crucial en la derivación de la vida del hoy estigmatizado, Genaro García Luna? No le doy tiempo para reflexionar. Le presento mi conjetura al respecto: Cuando lo secuestran.

Todo lo relacionado con el juicio y el veredicto no están relacionados con partidos políticos, eso lo saben hasta quienes recalcan que García Luna, en su caída, arrastró al PAN y al PRI.

Se negó a testificar el acusado, sin embargo, desde Palacio se salpica a Fox y Calderón. ¿Están coludidos? Yo no lo sé. ¿Y usted, sí?