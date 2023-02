Estudiante golpea a su maestra por quitarle una consola de videojuegos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un estudiante de 17 años de la Escuela Secundaria Matanzas, en Palm Court, Florida, golpeó a su maestra después de clases debido a que ella le quitó una consola de videojuegos.

De acuerdo a un video compartido en redes sociales, se puede ver a la maestra caminar por un pasillo del colegio, y segundos después, es tumbada por el estudiante y una vez en el suelo, el joven comienza a golpearla.

También se puede apreciar que un par de personas pasan sin intervenir, incluso lo que parece ser un guardia se puede ver tranquilo, hasta que una mujer llega a tratar de detener al agresor.

Luego de varios segundos en los que el estudiante golpeó a la profesora sin detenerse, entre algunas personas consiguieron parar la agresión, incluso el estudiante buscaba seguir atacando a la maestra.

Diversos testigos se acercaron para ofrecer su ayuda a la profesora violentada, quien estuvo inconsciente durante toda la agresión y era incapaz de protegerse a sí misma.

El estudiante fue arrestado y ahora se encuentra enfrentando cargos de agresión agravada con daño corporal, así como fue trasladado al Centro Penitenciario del Alguacil Perry Hall, y después fue transferido al Departamento de Justicia Juvenil.

Al preguntarle la razón del ataque, éste respondió que estaba molesto porque su maestra le quitó su consola de videojuegos.

Durante su arresto, el joven estudiante aseguró que volverá a golpear a su maestra cada vez que ella le quite su consola de videojuegos, y que cuando vuelva a la escuela, la matará.

Kid attacks his teacher for taking his Nintendo Switch while he was playing during class in Florida pic.twitter.com/mUzal7zfGM

— Che Lejano, M.D. (@lejanomd) February 24, 2023