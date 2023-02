Guillermo del Toro dirigirá “The Buried Gigan”, nueva película animada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego del éxito de la película Pinocchio el director mexicano Guillermo del Toro anunció que va dirigir ‘The Buried Gigant’, la nueva cinta de animación stop motion.

En la cuenta oficial de Netflix en Twitter fue donde se publicó la noticia, mientras que el cineasta mexicano confirmó el nuevo proyecto en un comunicado.

“‘The Buried Gigant’ continúa mi asociación de animación con Netflix y nuestra búsqueda del ‘stop-motion’ como medio para contar historias complejas y construir mundos ilimitados”, escribió el mexicano.

Guillermo Del Toro Following Groundbreaking ‘Pinocchio’ With Animated Adaptation Of Kazuo Ishiguro’s ‘The Buried Giant’ At Netflix https://t.co/a379z3dO6j via @Deadline

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 23, 2023