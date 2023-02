La mejor manera de aprovechar el café molido en tus plantas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Se pueden aprovechar algunos de los beneficios del café para mantener nuestras plantas del hogar saludables y mejorar su crecimiento.

Utilizar los restos del café molido en las plantas no es una practica común, pero puede llegar a ser altamente beneficioso. Agregar café actuará como materia orgánica para el suelo de las plantas, lo cual contribuirá a un mejor crecimiento, además de aportar magnesio, fosforo, y nitrógeno. Notarás la diferencia en la salud de tus plantas cuándo emplees este truco.

Además de utilizar el café como nutriente para las plantas, también puede llegar a ser excelente para alejar a los mosquitos, moscas de fruta, hormigas o cualquier otro tipo de plaga.

Joya info explica que algunos de los compuestos que se encuentran en el café pueden llegar a ser altamente tóxicos para estos insectos, además de que también detestan su olor, haciendo que el café sea ideal para repeler a las plagas. Rocía un poco de café a tus plantas o en zonas donde entren los insectos a tu hogar. Otra ventaja de este remedio es que también funciona como fertilizante si decides verterlo sobre tus plantas.

Haz tu propio fertilizante

Otra manera en la que puedes estimular el crecimiento saludable de las plantas es mediante la elaboración de un fertilizante casero. Para esto necesitarás algunas cáscaras de papa y dos litros de agua limpia, también puedes agregar café a la mezcla. Para elaborar este fertilizante deja calentar durante unos minutos hasta que notes que ha empezado a hervir, una vez que llegue a este punto tendrás que esperar 5 minutos para apagar el fuego y esperar a que se enfríe. Después tendrás que colar muy bien la mezcla de tal manera que solamente recuperes el agua que ha hervido, diluye en medio litro de agua limpia e incorpora a un recipiente con rociador. Una vez hecho lo anterior el fertilizante estará listo para rociar a tus plantas y mantenerlas nutridas y sanas. Puedes rociarlo todas las mañanas cuando riegues, recuerda refrigerar para que se conserve de la manera correcta, esta mezcla podrá durar por hasta una semana, lo que significa que tendrás que repetir el procedimiento pasado este periodo.

Toma en cuenta que utilizar la cáscara de los vegetales será altamente útil para nutrir a las plantas y estimular su crecimiento. Te recomendamos que al cocinar y sea necesario pelar frutas o verduras, no las tires a la basura ya que mejor puedes aprovecharlas para hacer composta desde casa. Las cascaras no deberán tener algún resto de jabón para no dañar a la planta. Verás que de esta manera as plantas lucirán más saludables que nunca, además de que crecerán con mayor rapidez en un suelo más nutrido.

Con información de: ensedeciencia.com