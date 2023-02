Problemáticas pendientes de solución en México

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Héctor F. Saldívar Garza

Nuestra nación presenta problemáticas específicas que requieren solucionarse. Entre ellas tenemos a la obesidad y la diabetes. Respecto a la primera, según datos del 2020, ocupamos el quinto lugar en el mundo con un 36 por ciento de personas en esa situación, 21 por ciento de mujeres y 15 por ciento de hombres.

Las razones para corregirla son múltiples, una trascendente es que ocasiona alta presión, y a través de este desorden rítmico pueden desarrollarse embolias, paros cardiacos y entre cuestiones menores, pero también considerables, podemos citar en el aspecto físico una desviación de las piernas a partir de las rodillas, y/o también observamos en ellos grasa acumulada principalmente en el estómago, que ocasiona el deslucimiento de una prenda de vestir atractiva.

Psicológicamente suele también impactar, esto sucede principalmente en niños y jóvenes, sobre todo del sexo femenino, quienes en muchas ocasiones optan por dejar de interactuar con la sociedad.

Pero lo que consideramos más importante es que a través de ella puede generarse diabetes, enfermedad que produce serias implicaciones, y es un asunto a solucionar en el país con calidad de urgente. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México presentan obesidad uno de cada tres niños o adolescentes de entre seis y 19 años.

El impacto negativo de la diabetes es muy notorio en el renglón de la economía, ya que, de acuerdo con el área de salud, 15 por ciento de su presupuesto lo gastan en atención a la diabetes e hipertensión arterial. En el 2020 según reportó Notimex se emplearon más de 58 mil millones de pesos.

La diabetes ocasiona serias complejidades, entre ellas citamos problemas oculares, renales, amputaciones y otras, consumiendo el dos por ciento del Producto Interno Bruto, ya que de los gastos en salud se le aplican el 90 por ciento a este conjunto de afectaciones.

Como el problema generado por estas enfermedades es extraordinario, las actividades a desplegarse sobre su entorno deben ser preventivas; requiriéndose, de acuerdo a nuestro criterio, la unidad del gobierno y sociedad en lo general, específicamente los medios de difusión, que tanto impacto producen en las personas que les dedican tiempo a sus publicaciones.

La situación respecto a estas contingencias tiende a agravarse aún más, porque según nota del día 12 del mes actual, de “La Jornada de México”, investigación realizada por Tec Chek y El Poder del Consumidor, que son organizaciones en pro de los derechos de los consumidores, detectaron que mediante acciones de influencers en internet, algunas empresas están empleando publicidad engañosa, propagando el consumo de comida chatarra en niños y jóvenes, lo cual, obviamente, contribuye en el detrimento de su salud, que en múltiples ocasiones puede conducir a la diabetes.

Dentro del gobierno, un renglón básico es atacar el daño a través de la educación ofrecida en la familia, y en los centros escolares de preescolar hasta el nivel medio superior; sin que esto signifique deslindar del compromiso a los restantes niveles.

En las actividades se pueden incluir desde la revisión de los productos que se consumen en las instituciones educativas, hasta complementar el currículo escolar con conferencias, cursos, congresos, e incluso debatir con los profesores la posibilidad de que se les brinde apoyo formativo a los padres de familia de niños y adolescentes, además de realizarlo con los estudiantes de los niveles citados, en la medida que lo requieran.

Consideramos que en razón al nivel profesional de los padres, que en lo general no es alto y conductas de algunos alumnos que requieren de cierto respaldo profesional, los profesores con nivel de estudios superiores con que se cuenta en todos nuestros planteles educativos podrían apoyarles para mejorar su conducta y lograr con esos agregados resultados de mayor nivel en su formación integral.

Continuando con el tema que hoy nos ocupa, afirmamos que las acciones de revisión contra estas enfermedades deben ser preventivas, porque el cuerpo humano es un ente perfecto generalmente al momento de nacer, como ya muchos científicos y gente estudiosa de su proceder lo han comentado en publicaciones diversas, conferencias, simposios y otras acciones culturales; por lo consiguiente, las enfermedades sufridas suelen ser propiciadas por el propio proceder de la persona.

Concomitante al hecho de que el apoyo debe ser preventivo, se incluye además a la educación como elemento básico para corregir el actuar de la sociedad, porque esta disciplina justamente es el medio idóneo para lograr en los individuos tanto crecimiento como desarrollo.

Recordemos que las naciones con un mayor equilibrio en su avance social, desde épocas remotas han recurrido a su aplicación para formar personas de una manera integral, lo cual debería ser una línea a imitar por México, para al discurso del tiempo también ubicarnos en esa tesitura.

Sin embargo, esto no ha sido posible, porque los grupos de poder económico-político, por lo menos los que me ha tocado observar encabezando los espacios de decisión en la sociedad mexicana, han carecido, por lo menos la inmensa mayoría, del deseo que tal fin se alcance.

Esto ha quedado comprobado a través de los gobiernos, por las personas que colocan en la dirección de esa área tan sensible, las cuales muchas ocasiones no reúnen ni tan solo el perfil elemental para saber las aguas donde están inmersos, por lo que el buque que manipulan no transita hacia puerto seguro.

Asimismo, como conclusión de esta parábola agregamos que, por consiguiente, suele ser que el dirigente máximo integra un equipo de colaboradores que carecen de los mismos dones que en él están ausentes, continuando así la educación como asignatura pendiente.

Por lo consiguiente, sin una educación pública que tenga como objetivo ir transformando a la sociedad a través de la enseñanza de conocimientos, actitudes y valores fundamentales para decantarse hacia la competitividad, equidad y el humanismo, de una forma integral; el epílogo de ese proyecto será el mismo que se ha logrado a través de la historia y que hemos contemplado desde que razonamos en torno al avance social. Este ha sido, la reproducción de las clases sociales en sus mismos niveles.