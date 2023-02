Se estrella ambulancia aérea en Nevada; deja 5 muertos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Al menos cinco personas han muerto al estrellarse un ambulancia aérea en el oeste del estado de Nevada por causas que todavía están bajo investigación.

Todos los ocupantes a bordo del aparato han muerto, a saber, el piloto, una enfermera, un paramédico, el paciente y un familiar, al estrellarse el avión en torno a las 21:15 horas (locales) del viernes cerca de la localidad de Stagecoach, según el servicio de asistencia médica aérea, Care Flight.

“Hemos recibido la confirmación del Departamento de Bomberos del Condado de Central Lyon de que ninguna de las cinco personas a bordo ha sobrevivido “, según la organización en un comunicado en Facebook recogido por CNN.

El Departamento del Sheriff del Condado de Lyon y el Departamento de Bomberos de Central Lyon se están coordinando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar la causa del accidente, según Care Flight.

🚨BREAKING: Five people are dead, including patients and medical personnel, after a Care Flight plane crashed late Friday in Nevada — ABC News pic.twitter.com/M4RFjmmr8V

— 🔞SA911 (@JustdoitZee) February 25, 2023