Trabaja con normalidad el Trieltam: presidente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Entre los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam), impera un ambiente de normalidad, algo que es natural donde existe un grupo de personas que comparten diferentes opiniones, estableció Edgar Danés Rojas.

El presidente de esta instancia jurisdiccional, estimó que las diferencias de criterios y opiniones que han surgido en sesiones de pleno, las existen en otros tribunales en las que posiblemente sea más civilizada la conveniencia.

Sin embargo, dejó en claro que hasta ahora ha sido ecuánime, siendo tolerante y respetuoso de las opiniones de los demás magistrados, a pesar de que en muchas de las ocasiones no las comparta, porque esas diferencias las están marcando ellos y no el presidente del Tribunal.

“Es parte de la dinámica de un órgano colegiado, se da en todos los tribunales del mundo, se da en donde intervienen dos o tres voluntades, porque las personas piensan de una manera diferente, pero siempre estoy acuerdo y con la disponibilidad de que se resuelvan de la manera más civilizada”, subrayó.

Lo anterior, luego de que durante las últimas sesiones del pleno, los magistrados René Osiris Sánchez Rivas, Edgar Iván Arroyo Villarreal y Danés Rojas, hayan ventilado algunas diferencias, en asuntos en los que no comparten la misma opinión o criterio.

“Lo que yo siempre he dicho, es que estoy dispuesto siempre a dialogar y platicar con mis compañeros como lo venimos haciendo, hay cuestiones que sí, se ventilen, pero todo está siempre sobre la mesa y estamos dispuestos siempre a escucharlos y actuar en consecuencia, resolviendo los problemas con la opinión de todos”, aseguró.

Dijo haber visto cierto sensacionalismo en algunos comentarios y opiniones leídos en la prensa, en el sentido de que hay diferencias, “pero es absolutamente la ignorancia, no precisaría alguno en lo particular, pero eso es normal, por favor hombre, aparte de eso habla de que los asuntos se dirimen con libertad de opinión, eso es saludable” señaló.

He sido ecuánime, pienso seguirlo siendo, ser tolerante y respetuoso de sus opiniones a pesar de que no los comparto en muchas de las ocasiones, pero esas diferencias las están marcando ellos no el presidente”, concluyó.