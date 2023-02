Victoria con poco que ofrecer al sector empresarial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Patricia Azuara.-

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Victoria, Eduardo Salman Orozco, aseguró que Ciudad Victoria carece de algunas necesidades elementales para la instalación de empresas.

No es la falta de agua, dijo, sino otras condiciones como la capacidad limitada de la CFE para proveer energía a las nuevas empresas que pretendan instalarse en la capital de Tamaulipas.

Detalló que la escasez de agua no es un factor determinante ya que la industria “rehúsa el agua”, es decir, operan con líquido tratada.

“Se carece de otros recursos, por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad tiene una capacidad limitada para proveer de energía a nuevas empresas”.

“El principal motivo por el que a lo mejor no han venido es porque no tenemos otras capacidades en la ciudad, no solo el agua”.

Entre otras carencias está la falta de gas y mejores instalaciones “faltan otras capacidades por parte de la CFE, entonces es un conjunto de cosas, no es solo el tema del agua”.