Crean dispositivo que permite compartir besos a larga distancia

¿Quieres besar a tu pareja pero está lejos? Un dispositivo chino con labios de silicona permite que compartir besos con el movimiento y el calor de unos labios reales.

De acuerdo con un medio chino, un estudiante de la universidad de la provincia de Jiangsu inventó un artefacto de besos remoto para los amantes que se encuentran separados y así sentir los besos de su enamorado.

El dispositivo tiene la forma de unos labios que sirve como área inductora para que las parejas hagan el movimiento del beso y después transferir la sensación del gesto del otro lado.

El aparato se vincula con el teléfono a través de Bluetooth y una aplicación, después el usuario hace el gesto del beso para que este se guarde de acuerdo con la presión, movimiento y temperatura de los labios de la otra persona.

El artefacto de besos permite a los enamorados que viven en diferentes lugares sentir el beso de sus parejas.

El estudiante Jiang Zhongli, del Instituto Vocacional de Tecnología Mecatrónica de Changzhou, dijo que la idea surgió porque en su universidad estaba en una relación a larga distancia con su novia y sólo se hablaban por teléfono, “ahí es donde se originó la inspiración de este dispositivo”, dijo.

Jiang contó que había solicitado una patente en 2019 y ésta finalizó en enero de 2023. Se dijo asombrado de que su invento se hiciera popular, por eso espera que alguien esté interesado en el dispositivo y perfeccione el diseño.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023