Revela Karely Ruiz que se encuentra mal emocionalmente

Una de las influencers mexicanas más destacadas de los últimos años es Karely Ruiz, quien se ha posicionado entre las mujeres más atractivas y de más fama gracias a su contenido en redes sociales y su trabajo en la plataforma OnlyFans, donde presume su cuerpo en contenido para adultos.

La originaria de Monterrey suele mostrar a sus millones de seguidores los momentos de diversión que pasa en familia o con amigos, sin embargo, también ha aprovechado estos espacios para compartir con sus fans que al parecer anímicamente en ocasiones no la pasa bien.

Pero recientemente ha externado que está pasando por episodios de depresión que no le permiten trabajar o subir material a internet como normalmente lo hacía, tal como lo declaró el día de ayer a través de una historia en Instagram en la que escribió:

“Últimamente mi vida va sin rumbo y no estoy haciendo muchas cosas productivas porque no me siento bien, pero ya decidí echarle ganas y no dejarme caer. Así que agárrense, que vengo más perra que nunca, las amo mamis y a mis novios”.

Esta no es la primera ocasión que la también modelo comparte esto, pues incluso ha revelado que antes de volverse famosa pensó en la idea de quitarse la vida, aunque motivó a las personas que igual sufren de estos problemas a luchar, pues de no haber sido así, ella no tuviera la posición en la que está y que le permite apoyar económicamente a su familia.

Karely Ruiz prometió a sus fanáticos que tiene como objetivo regresar a su actividad en redes sociales y señaló que aunque no ha estado muy presente, siempre piensa en su público y por ello abrió un perfil en Twitter para subir más fotos.

La influencer no detalló a que se deben estos episodios negativos en su estado de ánimo; pero podrían estar sujetos a las críticas sobre su cuerpo de las que recientemente habló y el mal momento que vivió en el Carnaval de Guaymas donde le lanzaron huevos; sin embargo, Karely no lo ha confirmado.

