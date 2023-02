Cancelan sesión del Congreso por falta de quórum

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Por falta de quórum, fue cancelada la sesión ordinaria del Pleno legislativo, programada para este lunes al mediodía.

A las 15:15 horas, el presidente de la mesa directiva, Isidro Vargas Fernández, le pidió al secretario, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, que revisara el número de diputados presentes en el recinto.

Debido a que había menos de los 19 legisladores requeridos para iniciar los trabajos, Vargas determinó que por falta de quórum la sesión no se podía realizar.

Ante ello, convocó al Pleno a una nueva sesión ordinaria, a partir de las 10 horas de este martes.

Sin embargo, fue evidente que el quórum fue roto deliberadamente para que no se realizara la plenaria, porque había diputados que estaban en sus oficinas o caminaban por los pasillos en vez de estar en sus curules.

La presencia en el Palacio legislativo, desde muy temprano, del subsecretario de Gobierno, Tomas Gloría Requena, alimentó la versión de que había llegado al Congreso una iniciativa del Ejecutivo, la cual estaba siendo consensada con todas las fuerzas políticas, pero no hubo acuerdo.

Esa aparentemente fue la razón que obligó a cancelar la sesión.