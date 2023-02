Demanda PAN transparentar homicidio de 5 jóvenes a manos de militares

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno federal transparentar los hechos ocurridos el pasado domingo en Nuevo Laredo, donde cinco jóvenes murieron al ser atacados por elementos del Ejército Mexicano.

El coordinador de la bancada del partido blanquiazul, Félix Fernando García Aguiar, dijo que debe haber claridad sobre lo sucedido para establecer bajo que contexto se dio el fallecimiento de los jóvenes y deslindar responsabilidades.

Una versión que se tiene es que las personas muertas supuestamente pertenecían a un grupo delictivo, pero el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que se trata de jóvenes que regresaban de divertirse en un antro, en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Un sexto joven sobrevivió pero se encuentra en estado grave. Presuntamente, dos de las víctimas recibieron el tiro de gracia en la cabeza.

Al respecto, García Aguiar sostuvo que tanto la Fiscalía General del Estado, como autoridades federales deben dar cuenta de lo sucedido.

“No es el hecho únicamente de que el Ejército siga en las calles, si no que se genere una estrategia de prevención, de trabajo conjunto con los órganos de gobierno” mencionó.

“Es muy desafortunado ver cómo la sociedad civil también se dirige con las fuerzas federales” añadió, respecto a videos que circulan en redes sociales, donde un grupo de personas agreden a los soldados.

Por todo ello, insistió en la urgencia de transparentar lo sucedido, y exigió que, si hubo exceso por parte de las fuerzas federales, los involucrados deben también acudir ante la justicia.

“Sin embargo no podemos manifestarnos más allá de lo que circula en las redes sociales” refirió.

El panista dijo que, desde el Congreso del Estado harán lo propio para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en la entidad.

“Debemos coordinarnos más que nunca, no podemos estar con esta incertidumbre en nuestro Estado, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas para que este tipo de actos no se repitan”, refirió.