Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Con apenas tres nuevos casos este lunes 27 de febrero, la semana inicia el conteo de promedio diario con siete contagios, producto de los once del domingo y los registrados las últimas 24 horas.

El reporte diario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) da cuenta que estos positivos se presentaron en Nuevo Laredo, Tampico y Madero, con uno cada uno, es decir, el 93 por ciento de la entidad no registra casos este día.

La cifra acumulada de positivos aumenta a 183 mil 827, con 175 mil 369 recuperados y los decesos se mantienen por un día más en ocho mil 104, al no registrar este 27 de febrero.

Con relación al promedio diario de positivos en Tamaulipas, cabe recordar que la semana pasada se rompió la tendencia a la baja pues el 2023 inició con 81 en la primera y siguió bajando de la siguiente manera: 67, 52, 48, 34, 28 y 25, del 12 al 18 del presente mes.

Sin embargo, el sábado pasado la semana anterior cerró con 31 contagios de promedio por día en la entidad, ya que el domingo se confirmaron seis, el lunes también seis, el martes 30, miércoles 43, jueves 37, viernes 42 y el sábado terminó con 53.

Al abundar en el reporte de este lunes de la SST, el semáforo epidemiológico indica que ya todos los municipios de la entidad están en verde, al salir Mante del color amarillo, en el que se encontraba desde el nueve de febrero pasado.

Al respecto, la dependencia estatal advirtió que aun cuando el mapa epidemiológico de la entidad está en color verde y los casos sigan a la baja se recomiendan ampliamente las medidas sanitarias.

La SST hace referencia al “uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos, que reducen los contagios de esta enfermedad” del covid-19, enfermedad que en marzo próximo cumple tres años de haber llegado a Tamaulipas.