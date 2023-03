4 técnicas Marketing que harán crecer tu negocio online

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Por: Alejandro Guerrero

Ciudad Victoria.- Durante muchos años las marcas han utilizado una serie de estudios y técnicas para conseguir sus objetivos a nivel comercial, práctica conocida actualmente como marketing. Si tienes un emprendimiento o estás pensando en crear uno, escucharás muchas veces acerca del famoso marketing y todas las bondades que tiene para ti.

Pero no te preocupes, este no es otro artículo más para venderte un curso teórico sobre marketing que no vas a usar en tu vida. En cambio, te traemos cuatro técnicas de marketing comprobadas que han demostrado ser muy útiles y te ayudarán con el crecimiento de tu negocio.

1- Uso de chat en línea o Whatsapp

Tus clientes no quieren sentir que le están comprando a una máquina, y por eso existen los mensajes personalizados. Siempre será mejor dirigirte a tus apreciados clientes por su nombre y tener la mayor información posible sobre su identidad. Con el uso de mensajes personalizados podrás crear un vínculo real entre ambos.

Personaliza la atención que das a tus clientes con los mensajes automáticos tanto en redes sociales como servicios de mensajería o correos electrónicos. Mucho mejor si puedes permitirte tener un equipo especializado para este apartado. Una buena medida es presentar a tus vendedores con su nombre real creando afinidad.

2- Posicionamiento Web (SEO)

Según estadísticas el 33% de los usuarios entra a la primera página que aparece en el listado luego de hacer una búsqueda de Google. De la misma forma, las cinco opciones que aparecen al principio de esta lista de resultados terminan obteniendo un 75% de entradas de los usuarios.

Las técnicas del SEO están hechas para que tu página web pueda obtener un lugar entre los primeros puestos de las búsquedas en línea. Conseguirlo puede suponer una considerable entrada de tráfico orgánico al sitio web de tu marca, por lo que debes implementar métodos para hacer crecer tu página web lo que podrás transformar en diferentes tipos de conversiones.

3- Múltiples métodos de pago

Tus clientes quieren sentirse cómodos y que la marca que les guste se adapte a ellos, a sus gustos y preferencias, no al revés. Una cantidad considerable de procesos de venta no terminan de concretarse porque el vendedor no usaba los mismos métodos de pago que su posible cliente.

Por este motivo debes mantener tu marca actualizada en todo sentido, especialmente en los métodos de pago que los usuarios están usando frecuentemente. Adapta tu marca a los nuevos tiempos y con ello aprovecharás la innovación al mismo tiempo que harás sentir mucho más cómodos a tus clientes.

4- Campañas publicitarias en Redes Sociales

Tener un enfoque en tu público objetivo te permitirá llegar a ellos con una mayor facilidad en el mundo digital, para esto necesitas de investigación. Ciertos datos demográficos de las personas que te siguen en redes sociales pueden ayudarte a conocer quienes tienen una mayor intención de compra.

Establece una estrategia de segmentación del público que te sigue, averigua el motivo por el que te siguen y basa tus campañas en estos datos. Este trabajo no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana y requerirá de invertir tiempo o tener un equipo de expertos.

¿Cómo estas cosas harán crecer mi negocio?

Estas son solo algunas ideas para hacer crecer tu negocio en linea y aplicar estos aspectos correctamente a la actividad digital de tu negocio porque conseguirás una noción clara de tus clientes y sus necesidades. Llegarás a un público nuevo constantemente, lo que podría suponer muchos clientes potenciales. Además, tendrás una idea clara de sus necesidades o preferencias y te adaptarás a ellos.