Abogada de ‘El Chapo’ se lanza como cantante de rancheras

Con el tema “La Abogada”, Mariel Colón debutó en la industria musical, en una clara alusión a su profesión, ámbito en el que representa a Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder de un grupo delictivo.

“Señor juez, deme la palabra, pues yo vengo a defender un corazón. El que ha peleado una y mil batallas por personas que no saben del amor. Hoy no vengo ya con llantos en la cara”, dice la canción.

La ahora cantante busca repetir una carrera tan exitosa como la que ha tenido como abogada. Estuvo en el equipo de defensa de El Chapo Guzmán, y se encargó de solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos que su sentencia se anulara porque su extradición desde México, explicó, fue ilegal, además de que sus condiciones de detención preventiva le impidieron defenderse adecuadamente.

“Yo soy abogada, pero también canto. Me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amo”, dijo Colón en un post de Instagram.

La también defensora también forma parte de los abogados de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera y quien se encuentra a siete meses de ser liberada tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses que la acusaron de conspirar con su esposo y un grupo de la delincuencia organizada.

En entrevista, Colón aseguró que está en el momento perfecto para incursionar en la música: “Yo siempre, siempre, tuve una pasión por el canto. Se lo comenté a Mac. Decidí lanzarme como abogada, pero siempre se me quedó esa pasión, y dije sabes qué, este es el momento, si no es, si no lo hago ahora no lo hago nunca.”





