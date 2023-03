Hombre enfurece y baja del escenario a su esposa en show de ‘Brincos Dieras’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre se volvió viral en TikTok, luego de irrumpir en el escenario de un show del payaso Brincos Dieras.

El protagonista de la escena se molestó después de ver que su esposa formaba parte de una dinámica del show.

Anteriormente, la mujer le bailó al controversial payaso, lo cual no fue del agrado de su pareja.

De inmediato, la grabación generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Algunos internautas señalaron que la mujer le faltó al respeto a su pareja, al bailarle al payaso Brincos Dieras; otros tantos aseguraron que, estando en el lugar del afectado, hubieran actuado de otra forma.

“Yo nomas me voy y ya, no había necesidad de ir hacer show, y ya”, “Más vale que invierta en mucha seguridad porque un día de estos va a haber uno que sea de armas tomar”, “No vale la pena, mejor solo que mal acompañado”, “yo me hubiese puesto a llorar viendo el show desde la mesa”, “Es correcto, el respeto ante todo”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en la publicación que fue compartida en TikTok.

Brincos Dieras se describe a sí mismo como “El Payaso Más Irreverente de toda Latinoamérica”.

Cabe mencionar que el video en el que la mujer le baila al payaso sigue dando de qué hablar, pues los usuarios insisten que luego de observar toda la grabación, justifican la reacción que tuvo el hombre.

Con información de: telediario.mx