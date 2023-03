Invita la SET a estudiar la Preparatoria Abierta en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de que aquellas personas no pudieron no pudieron realizar sus estudios de bachillerato, la Secretaría de Educación en Tamaulipas, ofrece la opción de la Preparatoria Abierta, servicio con modalidad no escolarizada con el que podrán iniciar, continuar o concluir este nivel educativo, sin asistir a una escuela.

Con la finalidad de hacer más accesible esta modalidad, la Preparatoria Abierta cuenta con dos planes de estudio, el Plan Nuples que consiste en 22 módulos para estudiantes que van a comenzar sus estudios de bachillerato.

Y el Plan Asignaturas con 33 clases para jóvenes con estudios inconclusos de bachillerato, quienes deberán realizar el trámite de equivalencia de los mismos.

En esta modalidad se estudian las materias o módulos a propio ritmo de los inscritos, y cuando estén preparados presentan sus exámenes, la primera vez hasta 2 pruebas y posteriormente de 1 o hasta 4 exámenes por aplicación en las sedes establecidas en su municipio.

En Prepa Abierta no hay tiempo determinado para concluir los estudios, dependerá de la continuidad con la que cada persona presente y apruebe sus exámenes, y pueden hacerlo las veces que sean necesarias, hasta aprobarlos.

Con el certificado de Preparatoria Abierta cualquier persona puede ingresar a la universidad, si desea seguir superándose.

Tanto en el periodo ordinario como en el plan modular, los planes de estudio son de enero a abril y de septiembre a diciembre y los requisitos que se necesitan para inscribirse son: asistir a una plática informativa, el certificado de secundaria, acta de nacimiento, comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono no mayor a 3 meses), credencial de elector, CURP y dos fotografías recientes, iguales, con ropa clara, tamaño infantil, blanco y negro, acabado mate, fondo claro.

Los interesados en cursar la Preparatoria Abierta pueden efectuar su trámite de inscripción durante todo el año en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDES) y los Centros de Asesoría sociales o privados o pueden comunicarse al teléfono 834 3122334 o consultar la página https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/prepaabierta/

La titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor, afirmó que a través de estas estrategias y programas se reafirma el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de acercar una educación de excelencia a todas y todos los tamaulipecos y buscar mejores espacios laborales, transformando estas oportunidades en una mejor calidad de vida.