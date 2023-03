Vacantes Tesla en México: cómo aplicar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tesla abrirá una nueva fábrica en el mundo y en esta ocasión estará en el estado de Nuevo León.

Por ello también solicitará nuevos colaboradores, vendedores e ingenieros, y el listado de empleos disponibles ya fue publicado por la empresa.

En total hay 14 vacantes en su página web, a la cual puedes acceder dando clic en el siguiente enlace.

Estos son los puestos que busca Tesla en México:

Our product impact across the state includes:

⁃Vehicle design

⁃Megapack production

⁃Hardware & software engineering

⁃Vehicle & battery manufacturing

⁃Battery development & testing

— Tesla (@Tesla) February 23, 2023