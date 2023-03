Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial, de quien afirmó que cuando estaba al ministro Arturo Zaldívar había más vigilancia sobre decisiones de jueces y magistrados, y que a partir de la llegada de Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay una “ola de resoluciones” a favor de presuntos delincuentes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial, luego de que un juez otorgara un amparo cancela de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por autoridades federales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces magistrados y ministros, ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez o a un magistrado”, dijo.

“Antes había un poco más de atención, de vigilancia, ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran, y apenas llegó la nueva presidente y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno estaban juzgando en E. U. a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa”, expuso.

López Obrador aseveró que el amparo otorgado al exgobernador García Cabeza de Vaca es parte de lo que denominó decadencia del Poder Judicial.

“Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción”, explicó

“Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y político en el país, por eso esos amparos constantes. Hay protección lamentablemente para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada, y protección para delincuentes de cuello blanco, esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano pidió que el caso de García Cabeza de Vaca y otros sean atendidos cuanto antes òpr la gravedad que presentan

“Esto del ex gobernador y otro casos, ojalá y se aplique los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción”, indicó.

Si el Poder Judicial no actúa y hay pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces, no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad., Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y a actuar de conformidad con la Constitución y las leyes”, manifestó.

Con información de: lopezdoriga.com