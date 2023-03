Habló sobre su relación ‘tóxica’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (Agencias)

Antes de formar una familia a lado del productor y fotógrafo Antonio Zabala, Natalia Téllez protagonizó sonados romances con otras personalidades del espectáculo. Fue al inicio de su carrera que la conductora sostuvo un romance con el actor Osvaldo de León.

A casi 15 años de su ruptura con el actor, la conductora contó en una emisión del programa “Netas Divinas” cómo fue su relación y reveló lo mal que terminaron. La confesión de Téllez llegó luego de que Paola Rojas y Galilea Montijo hablaran de los incómodos momentos que pasaron por haberse enamorado en el trabajo.

Ante esto, Natalia confesó que ella ama con facilidad. “Me enamoró mucho, la verdad. Me pasa. Me pasó de los primeros proyectos que hice, que era ‘Palabra de Mujer’, me quedé en el personaje de hija de Yadhira Carrillo y después (me informaron) que necesitaban al que iba a salir de mi novio”.

La también actriz relató que Osvaldo de León (entonces su novio) hizo el casting para la telenovela, por lo que ella saboteó las pruebas de los otros actores que buscaban quedarse con el papel; “yo hice muy mal porque en el casting con todos los chicos, así de que el diálogo flojo, cero química, muy a propósito”.

Sin embargo, el encanto le duró muy poco a la pareja, ya que poco después le pusieron punto final a su historia de amor. Lo peor fue que la ruptura se dio en muy malos términos, lo que complicó su convivencia en el trabajo debido a que “cortaron” en medio de la grabación de la telenovela.