Revelan foto inédita de Chayanne joven

Chayanne es considerado ‘el papá de todos’ por ser el amor platónico de muchas madres mexicanas y ahora una foto inédita con traje de baño de cuando era joven impactó a todos.

El cantante siempre ha roto los corazones con su físico, mismo que esculpió a base de ejercicio y baile. En todos sus videos musicales siempre lució con poca ropa, ya que debía presumir cuerpazo.

Pero una foto inédita del cantante se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas, ya que a Chayanne se le ve muy joven y con traje de baño, lo que deleitó la pupila de hasta las generaciones más jóvenes.

La encargada de compartir la instantánea fue una fanática de nombre Jocelyn Corada, quien aseguró haberse encontrado a Chayanne en un viaje a la playa en 1996, cuando este tenía 28 años de edad.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no esistían las redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, expresó.

A través de Twitter la mujer también compartió que el intérprete de ‘Torero’ iba con su hermano y ella con una amiga. Él se sentó a hacerles la conversación con gran simpatía.

La fotografía generó un sinfín de comentarios, entre ellos los relacionados con sus atributos físicos: “Te pega con esa foca y te desnuca”, fue uno de los más populares.

Dicho recuerdo salió luego de que el propio Chayanne, de 54 años, pidió a sus seguidores que compartieran fotografías de almohadas que tuvieran su rostro. Pese a lo raro que parece, muchas personas cuentan con un objeto así.