Sácale más provecho a las frutas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (Agencias)

El consumo de fruta es apropiado a cualquier hora del día. Por eso, incluirla en el desayuno es siempre una buena idea, y más si tenemos en cuenta que, tal y como nos confirma Sandra Moñino, experta en alimentación saludable y responsable, a primera hora del día los desayunos que tomamos no suelen ser sanos.

Leche con chocolate, galletas, magdalenas, croissants, o tostadas con mermelada y tomate con pan blanco refinado. “Ese tipo de desayunos no son nada saludables, por lo que sería una buena alternativa incluir la fruta ahí para hacer el desayuno más saludable”, expuso.

“Lo ideal es un desayuno depurativo, antoxidante, ligero y enérgico. Y las frutas cumplen estos requisitos. En el desayuno debemos incluir alimentos ricos en nutrientes que nos aporten energía suficiente para poder afrontar las actividades del día que tenemos por delante y por otro lado debe ser una comida balanceada”, mencionó la experta.

Por otra parte, la doctora Juana Coronado indicó que es importante tener una alimentación adecuada para el tipo de actividad y estilo de vida que tenemos, “por lo que si no queremos subir peso debemos incluir alimentos que no sean excesivamente calóricos”. Además, resumió las razones por las que debemos incluir las frutas en un desayuno equilibrado.

• Su aporte en vitaminas, fibras y minerales

• El efecto drenante y detoxificante de muchas de ellas ayudan a eliminar toxinas

• Efecto antioxidante mejorando el aspecto de la piel y aportando luminosidad

• No son hipercalóricas, por lo que ayudan en el control del sobrepeso

• Aportan energía

• Sacian el apetito y nos mantienen hidratados

Coronado resume las frutas que debemos tener en cuenta para incluir en nuestro desayuno:

• Frutas ricas en antioxidantes como la vitamina C como la naranja, el limón, el kiwi o las fresas, entre otros

• Frutas con efecto drenante y con mayor contenido en agua como sandía, melón o piña.

• Frutas de temporada que serán más frescas también es una gran opción

• Elegir las que tengan menos calorías dependiendo de nuestro estilo de vida; las uvas, el plátano, los higos, el mango o los aguacates suelen tener más calorías que otras

• Frutas ricas en Vitamina A que ayudan a tener una piel más bonita, luminosa y saludable: mango, albaricoque, papaya, naranja y otras frutas amarillas.

Lo que está claro es que es mejor consumir las piezas enteras. “Mejor enteras porque su índice glucémico es menor manteniéndose unos niveles de glucosa más estables sin generar picos de subidas y bajadas de glucosa. Cuando el índice glucémico es alto, sube la glucosa de forma rápida y de igual manera bajará”, dijo la doctora.

Muchas personas optan por incluir un jugo en su desayuno, ¿es mejor tomar jugo que no tomar nada de fruta? Hay opiniones dispares al respecto. “El hecho de tomar un jugo de naranja, para nuestro cuerpo, es como tomarte algo azucarado. No es lo mismo, pero nuestro cuerpo lo identifica así”, recalcó.

“Por tanto, es mejor no tomar fruta si se va a consumir de esa manera. De hecho, la creencia de tomar el juego de naranja en el desayuno viene de querer evitar los resfriados, pero una vez que exprimes las naranjas la vitamina C se pierde, por lo que no sirve de nada tomarse ese jugo de naranja. Otra opción es tomarlo licuado, pero tampoco serviría porque un licuado de 2-3 naranjas, al beberlo, hace que al cuerpo no le dé tiempo a asimilarlo”, recalcó.