Abandono y agresiones en agravio de adultos mayores va en aumento

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA. — Las agresiones y abandono en agravio de adultos mayores van en aumento y es “el gran tema” en donde el Sistema DIF Victoria tiene el mayor interés, señaló César Saavedra Terán.

El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio refirió que mientras los casos de agresiones a menores de edad y mujeres han bajado hasta en un 30 por ciento, contrario a ello, la violencia y abandono contra adultos mayores representa ya un foco de alarma.

“Es donde traemos el foco de alerta más prendido, es el tema de la violencia y el abandono con los adultos mayores, ese es el gran tema en el que estamos abocados, sí recibimos periódicamente el reporte de un adulto mayor que vive solo en su casa”.

Y añadió; “los tengo documentados, hemos tenido alrededor de tres o cuatro casos en inicio de año”.

Saavedra Terán especificó que el abandono no sólo significa que los familiares del adulto mayor ya no lo vean o no lo vistan.

“A veces hay familias que son de buena cuna, gente buena, que por cuestiones de trabajo o problemas económicos pues no van a ver a sus adultos mayores con frecuencia”.

Mencionó que en los recorridos que se hacen por parte del Sistema DIF Victoria se encuentran con casos donde por el exterior de alguna casa se ve en buen estado, y en el interior la situación es deplorable.

“Viven personas de arriba de 80 años, a veces solos o en pareja y alguno de ellos ya no pueden ni levantarse y ese tema también es equiparable al abandono”, dijo para concluir.