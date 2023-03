Joven crea grupo de WhatsApp con sus ex para saber cómo fue como novia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se volvió viral en Tik Tok la historia de una chica, quien generó un grupo de WhatsApp con todos sus exnovios, ya que quiso preguntarles cómo fue como pareja.

La historia de inmediato se viralizó por la peculiaridad de la misma, ya que mostró las diversas reacciones de los ex que tuvo la mujer, generando también críticas de los usuarios.

La joven identificada como Leti pensó en el grupo de WhatsApp como la mejor manera de hacer introspección personal, dependiendo de las respuestas que dieran sus exnovios.

“Hola chicos, he generado este grupo para saber cuál fue su experiencia conmigo, lo bueno y lo malo”, habló la chica en audios que mandó al grupo.

Leti reconoce que con alguno sí terminó mal la relación, pero no le incomoda tener comentarios negativos, puesto que su intención es ‘evolucionar como persona’.

“Sé que con algunos de ustedes tenemos mala relación, pero me hace falta para mi evolución personal, saber qué es lo que más te ha gustado de mí, lo que menos y por qué, gracias”, se escucha en otra nota de voz.

Sin embargo, dos de ex no respondieron cómo esperaba: “No me jodas… Leti, porfa… Me voy de este grupo de locos”, “no me compares con los dos otros tontos”.

Solo uno respondió la pregunta de la joven, aunque la respuesta también es de llamar la atención.

“Como soy el único gracioso de este grupo, voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos, o a lo mejor con Mickey Mouse”.

Con información de: mediotiempo.com