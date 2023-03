Lanza NASA misión Crew-6 a la EEI en nave de SpaceX

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

A primera horas de este jueves partieron los cuatro tripulantes de la misión Crew-6 de la NASA, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), a bordo de una nave Dragon de SpaceX.

A las 00.34 horas, la hora prevista, un cohete Falcon 9 con la Dragon Endeavour en la cúspide, despegó desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy para unos ocho minutos después separarse y la nave continuar el viaje por su cuenta a unas 17 mil 500 millas por hora (más de 28 mil km/h).

A bordo de la Endeavour, que con la Crew-6 cumple su cuarta misión, van Stephen Bowen y Warren Hoburg, de la agencia estadounidense NASA, comandante y piloto de la misión, respectivamente, y los especialistas Sultan Alneyadi, de la agencia espacial de los Emiratos Árabes Unidos, y Andrey Fedyaev, de la rusa Roscosmos.

Menos de diez minutos después del despegue, como es habitual, la parte reutilizable del Falcon 9 retornó con éxito a la plataforma “Just Read the Instructions” de SpaceX ubicada en el Atlántico.

“Ese fue un gran viaje”, dijo emocionado Hoburg a los controladores de la misión, mientras que Alneyadi, tras unas palabras en árabe, señaló que esta misión es el comienzo de una era interesante.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/dvO36yNNHI

La nave de la firma privada arribará a la EEI (ISS) y atracará en el módulo Harmony a la 1:17 horas del viernes. Poco más de dos horas después serán recibidos por los miembros de la Expedición 68 del laboratorio orbital.

Después del despegue de la misión, el director adjunto del Centro Espacial Kennedy, Kelvin Manning, destacó en declaraciones a la NASA TV que el lanzamiento de hoy es un buen reflejo de lo que puede lograr la alianza entre el Gobierno, la industria privada y los socios internacionales.

“Y recién estamos empezando”, manifestó el directivo, quien aludió a los 90 lanzamientos previstos para este año desde Cabo Cañaveral, entre los que destacó el que enviará a la EEI la misión de prueba CFT, la primera misión tripulada de la nave Starliner de Boeing.

La Crew-6 finalmente ha podido despegar hoy tras dos aplazamientos ocasionados por razones técnicas.

The #Crew6 Dragon spacecraft has separated from its Falcon 9 rocket. Next stop: the @Space_Station.

Tune in to real-time audio between Crew-6 and mission control ahead of the March 3 docking: https://t.co/skBJmXvpgC pic.twitter.com/fnJ3cFnKKi

— NASA (@NASA) March 2, 2023