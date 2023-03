Me equivoqué con los ministros que propuse para SCJN: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que se equivocó con la elección de los cuatro ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador argumentó que, con los cuatro ministros que propuso, pensaba impulsar una reforma al Poder Judicial.

“A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro (ministros). No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era, ‘no voy a mandar y ya, porque se debe respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, la renovación del Poder Judicial’. No pude, me equivoqué con los que propuse”, dijo.

Insistió en que el Poder Judicial necesita una reforma, sin embargo, dejó en claro que ya le tocará al próximo presidente de la República.

Hay que respetar la independencia del Poder Judicial, esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos, y con apego a la impartición de justicia, pronta, expedita, verdadera. Tiene que llevarse a cabo una reforma”, explicó.

“Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, como en los otros dos poderes, la diferencia es que en el Poder Legislativo ya han habido cambios, ya no hay moches como antes, de que incluso hasta le daban dinero a cada diputado por los votos, eso no hace falta presentar pruebas, es de domino público, aquí podrían venir legisladores a narrarnos cuánto les daba y por qué motivo”, indicó.

“En el caso del Ejecutivo estamos limpiando de corrupción y hay hay un plan de austeridad, no se permiten los lujos, pero en el caso del Poder Judicial no han habido cambios, al contrario, lo que está saliendo es de que se le está dando libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia llamada organizada, delincuentes comunes y de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano dejó en claro que se debe seguir denunciando a jueces y magistrados corruptos, y consideró que el Poder Judicial es un “poder el viejo régimen”.

“Necesita una reforma, yo no voy a poder hacerlo, eso le va a corresponder a quien me sustituya, porque el Ejecutivo podría de dos maneras lleva a cabo un cambio o iniciar un proceso, si es que no lo llevan a cabo al interior el Poder Judicial, que podría hacerlo ellos mismos, para eso es la Judicatura, es una institución del Poder Judicial para vigila el recto proceder de jueces, magistrados y ministro, nada más que esa institución no hace nada, está ahí de adorno, ¿qué juez ha sido juzgado? Deben ser como mil 500 o dos mil jueces. ¿Qué magistrados? No”, enfatizó.

No todos en el Poder Judicial, pero sí es un poder del viejo régimen, es un poder que no cambió, es un poder del régimen neoliberal, corrupto, que requiere una renovación tajante, decisiva, ese es mi punto de vista, tenerlo claro”, declaró.

Con información de: lopezdoriga.com