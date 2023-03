Memo Ochoa critica a la Liga MX: “El futbol mexicano vive en una burbuja”

“Yo me la tuve que jugar, me fui libre y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo y siendo portero, que es más difícil porque no había antecedentes. Toqué puertas, luché y creí en mí. Pero sí, en México se paga bien y cuesta salir a un equipo menos grande.

“Chicharito pasó de Chivas al Manchester United pero no siempre es así. Si te quiere el Almería, por ejemplo, es más difícil salir de México, pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país”, añadió Ochoa en la charla referida.