Muerte de Mijis: a un año su familia exige respuestas

Por Patricia Azuara.-

Pedro Carrizales Becerra El Mijis, murió hace un año en la zona ribereña de Tamaulipas. Aunque la Fiscalía General del Estado, aseguró que su deceso fue a causa de un accidente automovilístico, su familia, amigos y compañeros activistas aseguran que se trató de un asesinato.

Su esposa, Miriam Hernández, la activista Frida Guerrera y Bryan Lebaron hicieron un llamado al gobierno de Tamaulipas para que ordene a la Fiscalía General de Justicia esclarezca el hecho y detenga a los responsables.

La familia de El Mijis está convencida de que, la muerte del ex diputado local no fue por un accidente y que por esas causas su vehículo explotó y murió calcinado.

En una carta al Gobierno de Tamaulipas pidieron se esclarezcan los hechos porque se presume que “El Mijis” fue asesinado y posteriormente le prendieron fuego al vehículo en que viajaba.

“Señor gobernador estamos aquí para pedirle que no eche en saco roto la justicia de nuestro amigo, no solo por él y nosotros la merecemos, sino porque creemos que saber la verdad puede salvar vidas y no habría mejor forma de recordarlo, que evitando que más personas vivan lo que lo que hemos tenido que vivir”.

El cuerpo de Pedro Carrizales fue localizado en febrero del 2022, cerca del municipio de Camargo y en ese entonces, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca a través del Secretario General de Gobierno y el Fiscal General dieron a conocer que el legislador había muerto en un accidente.

Pedro Carrizales Becerra, fue diputado local en el vecino estado de San Luis Potosí. Salto a la fama cuando ganó la curul arropado por la coalicion Juntos Haremos Historia, entonces conformada por Morena, PT y el exinto PES.

Mijis fue pandillero y ex convicto, hasta que se retiró de las calles y se convirtió en activista defensor de este grupo vulnerable.