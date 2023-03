Acuerdan México e India invertir en agua, vacunas y litio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México e India colaborarán en conjunto en proyectos de desarrollo e innovación en diversos campos, entre los que destacan los relacionados con agua, litio, aeroespacial, biotecnología y vacunas, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller Marcelo Ebrard durante su gira por Nueva Delhi, junto con el ministro de Ciencia y Tecnología de la India, Jitendra Singh, atestiguaron la firma del convenio entre ambas dependencias gubernamentales.

En un comunicado la SRE resalta que entre los puntos destacados de dicho acuerdo, está la constitución de un fondo de un millón de dólares, conformado con aportaciones de 500 mil dólares por parte de cada país, para identificar proyectos prioritarios para el desarrollo, entre los que se encuentran manejo hidráulico, desarrollo de la electromovilidad y producción de vacunas a bajo costo.

Ebrard también se reunió con Rajat Malhan, vicepresidente de Sun Mobility, sistema de estaciones automatizadas de recarga inmediata de baterías para motocicletas eléctricas, el cual se pretende traer a nuestro país en la búsqueda de contar con opciones de transporte baratas y ecológicas.

We had the pleasure of demonstrating our battery swapping solution to @m_ebrard , Secretary of Foreign Affairs of Mexico, during his visit to Delhi. It is highly motivating for us to receive such a positive response for our solutions that are "Made in India for the world" https://t.co/zO8q1KwEfu

— SUN Mobility (@SUN_mobility) March 5, 2023