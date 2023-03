Gana Max Verstappen GP de Baréin; ‘Checo’ queda segundo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir, por delante de su compañero el mexicano Sergio Pérez y del español Fernando Alonso, que subió al podio en su primera carrera con Aston Martin.

Alonso, de 41 años, festejó su podio 99 en la categoría reina, al acabar tercero una carrera que su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) concluyó en cuarta posición.

Head and shoulders above the field today 💪#BahrainGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/LJeXIZyUat

— Formula 1 (@F1) March 5, 2023