Genaro García Luna: La tumba política del PAN

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Enrique Diez Piñeyro Vargas.-

Fueron semanas de mucha atención en torno a todo lo que acontecía en la Corte Este de Nueva York, en la cual, Genaro García Luna, uno de los personajes más controvertidos en el quehacer de la vida pública de nuestro país, enfrentaba a la justicia norteamericana. Tenemos que recordar antes que nada quien es este obscuro personaje y sus antecedentes de no gratos recuerdos. Genaro García Luna es un ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma de México, mismo que desarrolló una formación y especialización en seguridad pública dentro del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Después de desempeñar diversos cargos dentro del CISEN, se incorpora a la Policía Federal Preventiva (PFP) creada en el año 1999. Fue en el año 2000, ostentando el cargo de Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la citada PFP, recibe una invitación para reestructurar la Policía Judicial Federal, y posteriormente, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, lo nombra Director de Planeación y Operación de dicha corporación.

Transcurría el año 2001, cuando el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quesada, ordena la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), nombrando como su titular a Genaro García Luna. Entre sus múltiples responsabilidades estaba; la delicada encomienda de atender a las víctimas y familiares del secuestro, contando con la colaboración de agencias de diversos países como España, Francia, Alemania Colombia y Estados Unidos, mimas que brindaban capacitación y apoyo técnico.

Durante el año 2005, uno de los sucesos más sonados y obscuros del sistema de justicia mexicano en el cual sale a relucir el nombre de García Luna, fue el caso Florence Cassez, ciudadana francesa acusada a sesenta años de prisión por el delito de secuestro, misma que con el tiempo demostró su inocencia, ya que se pudo comprobar que todo se trató en un montaje orquestado por la AFI, lo que originó un conflicto diplomático con el entonces Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Años más tarde, el 23 de enero de 2013, la Suprema Corte le otorgó un amparo y dictó su liberación, al encontrar irregularidades graves en el debido proceso.

En el año 2006, con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República, García Luna toma posesión como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Recordemos que durante el año 2007, como uno de los ejes de la estrategia de combate al crimen organizado, se crea el Nuevo Modelo de Seguridad, mismo que homologaba entre otros los procedimientos y las estructuras institucionales, el poner en marcha un sistema operativo al combate y la prevención del delito mediante la participación ciudadana, modernizar el sistema de operación de los centros penitenciarios del país, etcétera.

Durante todo este periodo al frente de su responsabilidad en la SSP Federal, García Luna fue señalado en múltiples ocasiones de tener nexos con el crimen organizado y recibir dinero por parte de los líderes que operaban los cárteles de la droga, a cambio de protección en sus rutas de distribución y detener a los bandos contrarios de dichas organizaciones criminales. Al mismo tiempo, existieron señalamientos del desvío y mal manejo de recursos con los cuales el gobierno federal daba marcha a la construcción de centros penitenciarios con tecnológicas de punta e innovadoras, mismos que se convirtieron en elefantes blancos y al día de hoy siguen siendo obras abandonabas.

Al concluir su encomienda en el año 2012, García Luna emigra a los Estados Unidos antecedido de diversos reconocimientos por su invaluable colaboración por parte de agencias como la INTERPOL, el FBI y la DEA, con un status acreditado como propietario de reconocidas empresas especializadas en servicios de seguridad, y contando con ostentosas propiedades valuadas en millones de dólares ubicadas en Miami, FL. Fue el 10 de diciembre de 2019, cuando es detenido en la ciudad de Dallas, Tx, acusado por un fiscal del distrito este de Nueva York de conspirar y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y por falsear declaraciones. En ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano lo denuncia ante la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos y lavado de dinero.

Fue hasta este año 2023, cuando se inició el juicio correspondiente en el cual García Luna se declaró inocente e incluso declinó a testificar. Un jurado lo declaró culpable de cinco cargos relacionados con drogas, que incluían: conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. Será el día 27 de junio cuando se dé a conocer los años de cárcel que purgará en una prisión estadounidense.

Este asunto resulta ser de trascendental importancia en el contexto político mexicano si valoramos como quedan parados los ex – Presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, así como el instituto político que utilizaron para llegar al poder, el Partido Acción Nacional. Es impensable el escenario en el que estos dos ex – mandatarios no tuvieran conocimiento de las acciones emprendidas de este ex – colaborador de primer nivel, más aun tratándose de asuntos de seguridad. En García Luna recaía la estrategia de seguridad del ex – Presidente Calderón cuando este emprendió una lucha frontal contra el crimen organizado, la cual costó miles de vidas humanas y familias completas que tuvieron que huir de sus ciudades y comunidades.

¿Es creíble que este señor recibía dinero de los criminales, hacía y disponía a su antojo del aparato de seguridad del estado mexicano y sus jefes no estaban enterados? Ante esto, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Es posible creer que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses no estaban informadas de los pasos de este personaje a cual condecoraron en numerosas ocasiones? ¿A ese punto llega la política de doble cara para combatir el tráfico de drogas por parte del gobierno de los Estados Unidos, siendo ellos el país número uno del mundo en consumo? En el ámbito nacional: ¿Cuál será de aquí en adelante la oferta política del PAN como un partido opositor, teniendo en sus filas a dos ex – Presidentes encubridores de un criminal sentenciado por un tribunal de otro país por temas de narcotráfico?

Es indudable que el PAN cavó su tumba política con este tema. Aunado a sus fracasos como partido cuando ha tenido que gobernar, sin duda este asunto será una loza muy pesada y poco podrán aportar rumbo a la elección presidencial del año 2024 a la muy deteriorada alianza Va por México, con la cual, los resultados electorales han sido en su totalidad negativos. De igual forma, los partidos políticos que acompañan al PAN en esta aventura política seguirán pagando los platos rotos, sumando también sus propios desatinos, mismos que la ciudadanía les ha recalcado en las urnas los últimos años.

Ejemplo de eso, destaca como los dirigentes de estos partidos políticos tuvieron la desfachatez de salir en las fotos pretendiendo adjudicarse la organización de la marcha celebrada a favor del INE el pasado domingo 26 de febrero. Esta marcha, sin duda en un gran logro de la sociedad civil que con todo el derecho que nos otorga nuestra carta magna pueden manifestarse en contra de algo con lo cual no estén de acuerdo, y es completamente válido. Lo lamentable, es atestiguar como los liderazgos de los partidos opositores con el oportunismo que los caracteriza, quisieron utilizar este esfuerzo de la sociedad civil para pretender sacar una tajada política a su beneficio.

“No son los títulos los que honran a los hombres, si no los hombres que honran a los títulos”

– Nicolás Maquiavelo –