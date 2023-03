Marzo, mes de la educación especial… ¿e inclusiva?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

El pasado 27 de febrero de se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO Gubernamental mediante el cual se declaró el mes de marzo de cada año, “Mes de la Educación Especial e Inclusiva”, una modificación al anterior publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 8 de fecha 25 de enero de 1997. El cambio pareciera sencillo, pero en realidad es más complejo de lo que muchos creen.

Los servicios de educación especial han recorrido un largo camino y es por ello que para quienes formamos parte de este sistema, este mes, es algo muy significativo. No se trata solo de dar visibilidad a las personas que enfrentan barreas para el aprendizaje y la participación, sino de ver qué hemos construido y evaluar hacia dónde vamos.

Como lo he dicho más de una vez, no basta con hacer honores durante el mes de marzo, si durante el resto del año no somos capaces de tolerar (por lo mínimo) las diferencias y respetar la diversidad en condiciones, aptitudes, habilidades, gustos, etcétera en nuestros alumnos, en el día a día de nuestras escuelas.

Hablemos de la complejidad de la inclusión con un ejemplo. Por allá del 2018 salió una nota donde la Suprema Corte de Justicia se pronunciaba en contra de las escuelas especiales, fue un juicio de amparo y la cosa no llegó a mayores, pero es increíble ver como después de varios años sigue habiendo disparidad de pensamiento cuando en atención educativa especial se refiere.

En el país sólo existe un sistema educativo, la Educación Especial es parte de este único sistema educativo lo que cambia son las modalidades de atención USAER y CAM (que ofrece atención a aquellos alumnos que por su condición no pueden cursar sus estudios en las escuelas de educación regular) y por supuesto estas modalidades deben estar trabajando bajo el modelo inclusivo. Si bien es cierto que lo ideal sería que todos acudieran a los mismos espacios educativos, nuestro país sigue sin estar preparado para ello.

Vivir en un mundo incluyente es cambiar culturas, políticas y prácticas y jamás se dará por decreto… se requiere tiempo, dinero y esfuerzo y sobre todo actitudes.

Cuando hablan de la inconstitucionalidad de la educación especial, de los diagnósticos, de discriminación o de etiquetas es molesto. Porque la verdad es que inconstitucional es que en cada escuela no haya un especialista que apoye el proceso de integración o los ajustes razonables; inconstitucional es que un alumno con discapacidad motriz este en una escuela sin accesos adecuados.

Inconstitucional es la desarticulación de los servicios educativos de un mismo sistema.

Inconstitucional es que las escuelas no tengan infraestructura y recursos completos.

Inconstitucional es que maten maestros rumbo al trabajo o en las escuelas.

Inconstitucional es que lleguen alumnos mal comidos a la escuela.

Inconstitucional es la falta de apoyo de los padres o el maltrato en ocasiones.

Inconstitucional son 35 o 40 alumnos por grupo.

Muchos niños requieren una atención especializada e individual para poder alcanzar su objetivo de enseñanza y eso no es exclusión… es dar a cada quien lo que le necesita para recibir una educación de excelencia.

Es hora de que se haga conciencia que la educación requiere un cambio, pero no de vocabulario sino de fondo. La inclusión va más allá de una palabra y los maestros de educación especial lo sabemos, porque nos hemos acostumbrado a ver la posibilidad, no la discapacidad.

Después de la pandemia, más que nunca, comprobamos que no se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener igual derecho a ser diferentes. En este sentido no estoy segura de que sea necesaria la diferenciación entre educación especial e inclusión como se establece en el decreto, pero sin duda es necesario tener un fundamento actualizado que respalde el trabajo que diariamente se realiza en favor de los más vulnerables.

Al final de cuentas dentro de la misma educación inclusiva hay que reconocer que lo que para unos funciona para otros no. Cada alumno es un mundo diverso y los primeros reconocer y respetar esa diversidad son los docentes de Educación Especial.

Con este decreto cumplimos la parte de generar políticas… nos falta avanzar en el desarrollo de las prácticas y en la construcción de culturas inclusivas para alcanzar la meta de una sociedad verdaderamente incluyente (no es comercial, aunque lo parezca, la pretensión es) que esto no quede solo en el mes de marzo.