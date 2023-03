Se logra acuerdo en la ONU para proteger océanos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los países que integran la ONU alcanzaron este sábado un acuerdo histórico para proteger las aguas internacionales tras maratónicas negociaciones con más de 35 horas seguidas de debates, para limar las últimas diferencias.

El texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que permite facilitar que se cumpla la promesa internacional de proteger al menos el 30% de los mares para el año 2030.

El consenso anunciado por Rena Lee, Embajadora de la ONU para los Océanos, en la sede del organismo en Nueva York fue bien recibido por parte expertos y organizaciones ecologistas que consideran vital salvaguardar las aguas internacionales.

Sin embargo, la adopción formal de este tratado tendrá que esperar hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos utilizados en él y se traduzca a los seis idiomas oficiales de la ONU.

En una primera reacción, Laura Meller, del grupo ecologista Greenpeace, señaló:

Este es un día histórico para la conservación y una señal de que en un mundo dividido, proteger la naturaleza y a la gente puede imponerse a la geopolítica

Según los expertos, las principales amenazas para los océanos en la actualidad son: la contaminación, el cambio climático y las nuevas tecnologías que abren la posibilidad a la minería en el fondo de los mares, así como la intensiva pesca.

Hasta ahora estas aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países, son gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara para su protección.

1/8 📢🚨: Governments @UN have just agreed on a Global Ocean Treaty! 🌍

🎉 This is huge – it’s the biggest conservation victory ever! 🎉

Here’s a 🧵 on how we got here and what it means: pic.twitter.com/kHiv3DOIer

— Greenpeace International (@Greenpeace) March 5, 2023