Ya basta, exigen mujeres victorenses

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- Portando pañoletas en color morado, integrantes del Colectivo Aquelarre Ciudad Victoria llevaron a cabo un plantón en la escalinata de Palacio de Gobierno.

Alrededor de 400 mujeres, entre integrantes del Colectivo y simpatizantes del movimiento feminista se plantaron en la escalinata portando cartulinas con diversos mensajes.

Algunas de las participantes, con el rostro cubierto por una pañoleta, con el uso de magáfonos dirigieron algunos cánticos en los que participaron a coro los integrantes del plantón.

“Si mañana falto quemen todo”, “Merecemos vivir sin miedo”, “Por que te espantas por las que luchan y no por las que mueren”, “El machismo es una enfermedad de transmisión social”, “A mi también me gustan las mujeres y no las acoso”, fueron algunos de los mensajes que las participantes en el plantón mostraban en sus cartulinas.

Además, en un “tendedero” hecho con un mecate colocado entre dos árboles en la Plaza Juárez, integrantes del colectivo colocaron en unas hojas diversas acusaciones de acoso y abuso sexual principalmente contra maestros de varias escuelas de diferentes niveles educativos.

Cabe señalar que en la base del monumento al ex presidente Benito Juárez un grupo de mujeres escribieron la leyenda “Pelea por las que mataron y abusaron no por tu p…. muro”, dejando pintadas en dicha estructura docenas de manos con pintura en color rojo.

Después de varias horas de permanecer en la escalinata de Palacio de Gobierno el numeroso grupo de mujeres levantaron el plantón de la Plaza Juárez para caminar con cartulinas en mano por la calle 17 hasta la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

Al llegar al Patinadero, los integrantes del Colectivo Aquelarre se volvieron a reunir para llevar a cabo una serie de testimonios de acoso y agresiones en agravio de mujeres así como gritar consignas en contra del gobierno y las autoridades.