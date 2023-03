Adrián Marcelo anuncia acciones legales contra Chessman

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El sábado pasado, el conductor Adrián Marcelo, volvió a ser viral en las redes sociales, aunque en esta ocasión no fue por algún comentario o polémica.

Esta vez, fue debido a una agresión que sufrió de parte del luchador Chessman de la Lucha Libre AAA, a quien estaba entrevistando.

Durante el ‘The World is a Vampires’, festival de música donde se presentaron bandas como The Smashing Pumpkins, Interpol, The Warning o Turnstile, el influencer estuvo cubriendo el evento y realizando entrevistas para su canal de Radar.

Fue entonces que se topó con Chessman, que no toleró la manera de ser de Adrián Marcelo, por lo que le propinó un certero golpe en el cuello, lo que generó que terminara en el piso lamentándose de dolor.

Luego de las imágenes que se hicieron tendencia en redes sociales, Adrián Marcelo estuvo publicando en sus redes sociales, y en uno de sus comentarios señaló que espera que la Triple A dé su postura tras los hechos, de lo contrario tomará acciones legales.

“Le preguntó a Dorian (Roldán) si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado, porque si yo no veo ese pedo en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda y sencillo”, dijo el conductor.

Luego de que Chessman golpeara al polémico influencer, la lucha libre AAA dio a conocer que tras la agresión han estado analizando a detalle los hechos y en las próximas horas darán su postura.

▶️ ¡Reprobable! El luchador 'Chessman' agrede a Adrian Marcelo Las imágenes han causado indignación, ya que el golpe es tan fuerte que provocó que Adrián se pusiera en cuclillas, con un notable semblante de dolorhttps://t.co/JLCOe1BHmcpic.twitter.com/vHM3I9J2Cj — MedioTiempo (@mediotiempo) March 5, 2023

Comunicado oficial #LuchaLibreAAA sobre el incidente @adrianm10 y Chessman pic.twitter.com/GCRmzVGHqE — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 5, 2023

Con información de: mediotiempo.com