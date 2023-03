Coronan a Ely Pérez Duque

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Redacción.-

La noche del sábado cuatro de marzo, quedará guardada en la memoria y corazón de la

victorense Ely Pérez Duque pues es la fecha en la que fue coronada como Miss Victoria

2023, recibiendo así la responsabilidad de llevar el nombre de la Capital al certámen de

belleza Miss Tamaulipas de este año.

El evento especial se realizó en el Hoterl Everest en donde se dieron cita amistades y

familiares de la reina de belleza, así como público en general, todos con la intención de

mostrar su apoyo a Pérez Duque por el logro que consiguió y por el próximo reto que

enfrentará.

La velada arrancó con un desfile temático con ropa de carnaval en donde Ely estuvo acompañada siete modelos: Camilia, Valeria, Danna Mía, Ángela, Valeria Vanoye y Roxana.

Todas ellas fueron presentadas por los conductores de la gala: Memo Guerrero y Diarey del

Ángel, ambos figuras destacadas de la ciudad.

Como invitados especiales estuvieron presentes la empresaria Susana Alanís, el abogado

César Verástegui Aranda, el fotógrafo Fermín Rodríguez, el politólogo Issac Garza, la Miss

Petite Global Tamaulipas Gisela Mendóza, así como la Lic. Nalley Villagomez de González,

por mencionar algunos.

Después de unas palabras de bienvenida y de hablar sobre el importante camino que viene

para Ely Pérez tuvo lugar el segundo desfile de la noce que fue de ropa casual. Para animar

aún más la velada, el dueto de jóvenes victorenses Baysec interpretó algunas de sus

canciones más recientes para después dar paso a la pasaresa de Cueras tamaulipecas.

Al finalizar la presentación que enmarcó la belleza de esta icónica y representativa prenda,

se realizó una demostración de Ballet Folklórico que esto acargo de Elena Zapata e Ivan

Camcho, ambos parte de la Academia Montorti. Ambos bailarines dieron una muestra de lo

bello que es ser tamaulipeco.

El último desfile de la noche fue el de vestidos de noche, pasarela que fue amenizada por el

cantante independiente Alex Pi. Mientras el victorense interpretaba algunos de sus temas, las modelos y la reina de belleza local lucieron hermosos vestidos con los que quedó claro que en Ciudad Victoria todas las mujeres son bellas.

El momento de poner la corona a quien nos representará en Miss Tamaulipas 2023 llegó, por lo que Ely Peréz Duque tomó el centro de la pista en donde le entregaron un gran ramo de flores y le colocaron la banda que portará en su próximo certámen, todo esto entre los

múltiples aplausos de los asistentes.

“Escuchen las palabras de una mujer joven, emocionada y sobre todo llena de amor por la

presencia de cada uno de ustedes, me siento arropada y sobre todo me siento resguardada

en cada una de sus alas, en cada una de estas plumas que me van a ayudar a volar y

alcanzar ese sueño llamado Miss Tamaulipas, que no únicamente es un certámen de belleza

como cualquier otro, Mis Tamaulipas busca una mujer integral, una mujer preparada que no solo se prepara para ser reina de belleza, se prepara para la vida. Estoy muy segura que el día en que mi carrera en los certámenes concluya, mi vida en el altruismo y labor social, mi vida pública como líder de opinión, como líder política, va a estar en sus alas”.

– Ely Pérez Duque, 2023