Maestros rechazan cubrir los interinatos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Porque desde el sexenio pasado no se les pagan, los maestros ya no quieren cubrir los interinatos, reveló el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Dijo que desde la anterior administración estatal se cubren interinatos de 90 días y a la fecha no se les han pagado.

“Yo ya lo platiqué con la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, y no hay cambio, no ha habido respuesta, la gente ya está esperando cuál es la opinión de ella, si no para yo informarle a los directivos y a los secretarios generales para que ellos procedan”.

“No se les quieren pagar los interinatos”, insistió.

El líder magisterial recalcó que son muchos permisos los que se cubren a través de interinatos, sobre todo por gravidez, por permisos económicos, o trámites prejubilatorios.

“Lo que tenemos derecho constitucionalmente no se ha autorizado, y yo no quiero engañarlos como fueron engañados mis compañeros de cubrir un interinato y jamás les pagaron”.

Para concluir, Rodríguez Treviño recalcó que los maestros ya no quieren cubrir los interinatos, por lo que habrán de tomar una determinación esta semana.

“No pagan, ahorita estamos pidiéndole a los directivos que nos ayuden, que no anden los niños solos ahí en el recreo, pero a partir del próximo miércoles ya vamos a tomar una decisión nosotros”.