Pagos pendientes, son herencia: SET

José del Carmen Perales Rodríguez

Los adeudos por interinatos cubiertos así como el pago de marcha a un número aún no determinado de trabajadores de la educación, son parte de los pendientes que dejaron administraciones pasadas, sin que esto signifique que no se vayan a cubrir en la medida que haya suficiencia presupuestal.

Patricia Elizabeth Barrón Herrera, subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), dio a conocer lo anterior y pidió a los interesados acercarse a los centros regionales de desarrollo educativo (Credes) para ver su situación, o en su caso volver hacer el trámite.

“Recibimos una administración con muchos pendientes, es fecha que estamos haciendo la revisión y el análisis correspondientes, sí hay adeudos, compromisos pendientes con los maestros y nos estamos dando a la tarea día a día para sacar todo ese rezago”, comentó.

La subsecretaria agregó que en algunas ocasiones se han presentado casos concretos, los cuales demandan la atención de inmediato pero aclaró que eso no significa que otros trámites sean retrasados.

“Estamos detenidos en cierto momento por la disponibilidad presupuestal, pero conforme ésta se va dando también se van atendiendo los casos. No tenemos un dato exacto del número de pagos pendientes ni el monto total, pero estamos haciendo todo lo posible por sacar a la brevedad todo el rezago”, apuntó.

Barrón Herrera se refirió en concreto al pago de marcha que es una conquista sindical, mencionando que han venido rescatando toda la documentación que estaba pendiente, ya que ésta no fue asentada en el acta de entrega-recepción.

“Han estado acudiendo trabajadores con ese problema, los atendemos y hacemos las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para pagarles, otros casos los hemos rescatado de los archivos para comenzar a pagar”, finalizó.