Frenan brote de hepatitis A en el sur; solo 5 casos: SST

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El brote de hepatitis A en Tampico se encuentra bajo control y aparte de los cinco casos confirmados la semana pasada, no se han presentado más en las personas con las cuales tuvieron contacto los pacientes que ya se encuentran bajo tratamiento, aseguró Vicente Hernández Navarro.

El titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) añadió que afortunadamente se trata de un tipo de hepatitis que no deja secuelas en los pacientes, como otros tipos que pueden llegar a tener consecuencias graves como cáncer hepático o cirrosis.

“La cifra de casos se mantiene en cinco pacientes con hepatitis A, los cuales tienen como fuente de contagio el consumo de alimentos contaminados, pero mantenemos la vigilancia epidemiológica más extrema ante cualquier posibilidad de nuevos contagios”, comentó.

Hernández Navarro agregó que, sin restar importancia al tratamiento médico, este tipo de hepatitis es considerada el menos grave porque es la que menos posibilidad tiene de dejar secuelas en el hígado.

“Hay varios tipos de hepatitis como la A, B, C, D, E. En el caso de la A que se transmite por alimentos vía fecal-oral, es menos grave porque no tiende a la cronicidad y muchas de las veces ni siquiera requiere tratamiento, sino que son medidas sintomáticas o generales”, expuso.

Añadió que en el caso de los otros tipos de hepatitis, el virus permanece en el organismo y puede a la larga generar daño hepático, como cirrosis o cáncer hepático o hepatocelular.

“Como quiera no bajamos la guardia, en el círculo familiar de los cinco pacientes no se detectaron más casos. Para nosotros la fuente es quien prepara los alimentos, porque no hubo la higiene correcta”, precisó.

Finalmente Hernández Navarro señaló que estadísticamente los casos de hepatitis son más elevados, “lo que sucedió en esta ocasión es que repentinamente se presentaron cinco y generó alarma, sin embargo hay que subrayar que la tipo A es la más común en la infancia”.