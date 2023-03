Santa Fe Klan es acusado de golpear a un fanático

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Santa Fe Klan vuelve a estar envuelto en la polémica luego de que un fanático asegurara que el cantante lo agredió tras pedirle que se tomaran una fotografía.

“Le dije a mi amiga ‘mira ahí va Santa Fe’, me bajé para pedirle una foto. Entonces le dije ‘oye ¿puedo tomarme una foto contigo?’, él camina hacia mí dejando a sus escoltas atrás y entonces me dice quítate pinc** (lanzando insultos homofóbicos), todavía lo recuerdo y lo escucho todo el tiempo en mi mente, y me da un puñetazo en la ceja. Entonces una chica que venía con él me golpea lesionando mi nariz. Yo corro, y la chica trata de agarrarme”, mencionó el seguidor del artista.

El joven agregó que su reacción al momento de recibir las supuestas agresiones fue correr del lugar.

“Los escoltas se llevaron a este chico (Santa Fe Klan), las amigas se quedaron solas, me empezaron a amedrentar, pero yo ya estaba en un estado de shock por el impacto. Yo lo único que hago fue correr, cuando yo volteo ya estaban golpeando las tres chicas a mi amiga y se ve como corren estas personas y se suben a los vehículos”, añadió el fanatico.

“Su mirada se veía muy profunda y perdida, aparte el traía un gorro que le hacía ver su cara como más oscura. Entonces, o sea, hasta se veía como si fuera un ente”, recordó.

El seguidor se mostró sumamente molesto por la supuesta reacción que tuvo el cantante.

“Nadie se merece este trato y mucho menos uno por pedir una foto. Espero que de verdad la gente tenga el valor de enfrentar a quien los agreda”, dijo.

José María Sariñana Jiménez, abogado del fanático, señaló que:

“El fin principal es la justicia para la víctima.¿Cuál es la justicia para la víctima? Primeramente, que esta persona sea detenida por los actos de agresión y que sirve como ejemplo de que no por ser una figura pública te puedes salir con la tuya”.

Con información de: telediario.mx