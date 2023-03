Sedena rinde homenaje a ‘Proteo’, perrito rescatista que murió en Turquía

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un emotivo homenaje realizó la Secretaría de la Defensa Nacional a Proteo, perrito rescatista que murió a causa del clima extremo en Turquía tras participar en labores de ayuda y rescate de personas atrapadas por el terremoto de magnitud 7.8 en ese país.

La Sedena, a través de su cuenta de Facebook, compartió el momento en que develó una placa conmemorativa, una estatua y un mural del binomio canino durante el 25 aniversario de la Creación del Centro de Producción Canina del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea.

En la placa en honor a Proteo se lee: “a la memoria de nuestro fiel amigo y el reconocimiento del valor de nuestros Binomios Canófilos”, mientras que en la descripción de la publicación resaltan que “¡No te olvidaremos!”.

La insignia contiene la fecha de nacimiento del perro rescatista del 16 de junio de 2013, y fallecimiento del 12 de febrero en Turquía.

La estatua y la placa se encuentran en San Miguel De Los Jagüeyes, en el Estado de México, es decir, en el campo militar ubicado en el municipio de Huehuetoca.

Carlos Villeda Márquez, el entrenador del binomio canino, informó que el clima extremo fue la causa de la muerte de “Proteo”.

Sobre la labor del can, el cabo Villeda Márquez señaló que se siente orgulloso, pues a lo largo de casi 10 años “Proteo” sirvió en distintos sismos como el de la Ciudad de México en 2017, de Haití en 2021 y en esta última ocasión en Turquía.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los (perros) que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, dijo el militar.

La relación entre el cabo Carlos Villeda y “Proteo” duró varios años, pues desde los cuatro meses de vida el can recibió su entrenamiento de cuidado y protección de personas, así como de reconocimiento de explosivos y de enervantes.

Con información de: milenio.com