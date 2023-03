Otros mil millones a la basura

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Claudia Vázquez Andrade.-

Dicen que para la vida del ser humano, todo cambio es bueno, siempre y cuando no sea la reversa, aunque ese también es un cambio, e igual sucede en la política, sobre todo cuando se trata del avance y prosperidad de un país, estado, o municipio, y en Tamaulipas hemos vivido los cambios para bien, pero también para mal, por lo tanto no se pueden ocultar los retrocesos.

El mejor de los ejemplos, o por lo menos la que provocó un mayor estancamiento, sobre todo para la Capital tamaulipeca, fue el gobierno panista.

La situación en cuanto a las finanzas estatales, se tornaron tan complicadas, que el actual gobierno lucha por encontrarle la punta a la madeja que dejó el blanquiazul, pues en todos los aspectos y ámbitos hay novedades, claro, no favorables para la gobernabilidad.

Los hallazgos de cada secretaría han sido públicos, así como las denuncias que hasta hoy se han presentado, pero como todos los días encuentran sorpresas, pues resulta que los morenistas ahora tienen la novedad que deberán pagar poco más de mil millones de pesos por juicios laborales perdidos.

Obvio que los laudos laborales en sí no son una novedad, pues una buena parte de estos fueron heredados por el priato, sin embargo, increíblemente se tendrá que decir que la mayor parte de las demandas presentadas corresponden precisamente al gobierno panista.

Y la verdad es que al retroceder en el tiempo, se recuerda que, efectivamente, apenas tomaron el poder y fueron despedidos cualquier cantidad de burócratas bajo el argumento de ser priistas, cuando la verdad es que la gran mayoría de ellos, más que pertenecer a un partido político, simplemente desarrollaban un trabajo que era dirigido, sí, por el mando de un partido en el poder, como sucede ahora mismo.

En fin, el punto es que el gobierno de la Cuarta Transformación en Tamaulipas enfrenta un problema más, porque se podría decir que la cifra que representan las demandas laborales en su conjunto es impagable, así que deben no niegan, pero pago no tienen, por lo menos no en el corto plazo.

No cabe duda que el gobierno cabecista será referente siempre en la historia política de Tamaulipas, lo malo es que no será precisamente por sus logros u obras, sino por lo que heredó, y las condiciones en que dejó la entidad.

LA ÚLTIMA

A la bancada del PAN en el Congreso del Estado se le siguen escurriendo diputados hacia la fracción independiente que ya suma tres.

Ahora fue la diputada y ex dirigente del PAN en Reynosa, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, quien se declaró sin partido y se sumó a la bancada independiente que conforman las también panistas Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González.

La separación de Aguilar Orozco de la bancada albiazul, sin que ello signifique que renuncia al PAN, la sustentó en la falta de libertad para tomar determinaciones a la hora de votar en el pleno, y del hecho de funcionar en beneficio de un grupo y no en beneficio del ciudadano común, como es la obligación y responsabilidad de todos los legisladores.

Y algo habrá de verdad en el argumento de la diputada Danya Silvia, porque sus compañeras en la nueva bancada abandonaron las filas del PAN bajo el mismo argumento.

Queda claro que continúa la falta de liderazgo al interior de la fracción parlamentaria azul, pues no ha logrado contener la migración de sus diputados, los cuales, si bien es cierto continúan militando en su partido y no se han sumado a Morena, también es cierto que finalmente coinciden a la hora de emitir su voto en las iniciativas de la bancada guinda.

Como dice la expresión popular “al perro más flaco se le cargan las pulgas”… y al paso que van, los cabecistas terminarán solos, labraron su propio destino.

