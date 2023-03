Se separan los Polinesios; Rafa anuncia deja todo y se va a vivir a la selva

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

¡Los famosos youtubers Los Polinesios se separan! Como lo lees, los mexicanos creadores de contenido anunciaron esta triste noticia. Y es que uno de sus integrantes se irá a otro lugar, fuera de la tecnología, pues busca un nuevo rumbo.

Fue a través de su canal de YouTube, en donde anunció esta triste noticia que está dando mucho de qué hablar entre sus fieles seguidores.

De acuerdo con lo mostrado en el clip, los tres hermanos y su familia salió de viaje. Fue ahí en donde Rafa Polinesio anunció que dejará el grupo conformado por sus hermanas Karen y Lesslie Polinesia.

Rafa Polinesio mencionó que está pasando por un momento en su vida en el que quiere hacer cosas diferentes y se siente estancado.

“Siento que estoy en un momento de mi vida en el que ya conozco todo lo que hacemos y lo domino. Y me gustaría hacer cosas diferentes”, comentó Rafa Polinesio.

En medio de las lágrimas, indicó que se iría a vivir a la selva, pues necesita explorar un nuevo rumbo. Incluso, sobre su relación de pareja, mencionó que está en espera de que ella decida si se va o se queda.

“Es un proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar […]. Y para moverlo quiero ir primero a explorar y no llevarme nada. Me gustaría también empezar desde cero para saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva. Voy a intentar hacer una vida ahí”, contó Rafa Polinesio.

Entre llanto de su novia y hermanas, el polinesio fue abrazado en representación de apoyo.

Como era de esperarse, esta noticia ha impactado en redes sociales a sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron.

la separación de los polinesios me duele más que la de mis papás pic.twitter.com/kLecOpc79s — fer🧚🏻‍♀️ (@Fer_Zamoora) March 7, 2023

me acuerdo que la primera vez q vi a los polinesios fue porque mi hermana los estaba viendo y se reía bastante con sus videos POR FAVOR NO SE SEPAREN YA TUVE SUFICIENTE CON ONE DIRECTION — paris texas (@papitafeliz1234) March 8, 2023

Not me llorando por un TikTok de Rafa saliéndose de los polinesios ☹️ — Vale Lo (@ValeLoooooooooo) March 8, 2023

Con información de: milenio.com