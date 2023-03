Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amagó con acudir a Naciones Unidas (ONU) para exigir sanciones contra Estados Unidos en caso de que siga prosperando la iniciativa de legisladores republicanos para declarar la guerra a los cárteles mexicanos por considerarlos grupos terroristas.

En la conferencia matutina celebrada en el búnker de la Secretaría de Seguridad, construido por el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, el mandatario mexicano dejó en claro que la respuesta a dicha iniciativa sería inmediata, comenzando con una campaña en E. U. contra los legisladores republicanos.

“Tendría respuesta de inmediato. Nada más decirles: o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en EE.UU. para que todos los mexicanos sepan de esta alevosía y agresión de los republicanos a México. Si continúan con esa actitud vamos a estar insistiendo que ni un voto de mexicanos o hispanos, de los que quieren a su patria”, indicó.

Ni un voto a los republicanos sea quien sea, no vamos a permitir que se afecte la integridad de México, que es un pueblo independiente soberano”, agregó.

También nosotros vamos a exigir sanciones en su momento, podrían acudir a la ONU. Por eso estamos iniciando, queremos ver la reacción de otros legisladores del Partido Republicano, a ver qué opinan”, arremetió.

López Obrador recordó que gran parte del territorio estadounidense fue arrancado de México hace algunas décadas, y consideró la iniciativa en el Congreso estadounidense como invasión a nuestro país

Allá donde están hablando, todo eso era de México, que no se olvide. Ayer fue el colmo, según el informe que me presentaron hoy en la mañana este señor se atreve que van a utilizar las Fuerzas Armadas de E. U. para introducirse a nuestro territorio, es una invasión. Claro que no nos vamos a dejar”, explicó.

Este jueves, el jefe del Ejecutivo federal mexicano aseveró que la iniciativa republicana es “irresponsable” y una “ofensa al pueblo de México”.

“Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía”, dijo en su rueda de prensa matutina.

El miércoles se presentaron dos proyectos de ley en Estados Unidos que abogan por considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y autorizar el uso del Ejército para combatirlos.

La polémica ha crecido después de la controversia desatada por el secuestro el viernes pasado de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, estado de Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados.

De trasfondo también está la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético fabricado en México con químicos de China que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Estas propuestas legislativas prohibirían a los integrantes del crimen la entrada a Estados Unidos, autorizaría congelar sus bienes y prohibiría a cualquier persona ayudarle de forma consciente, entre otros mecanismos.

El presidente López Obrador reitera su advertencia a los republicanos en Estados Unidos: "O cambian su trato a México o desde hoy comenzamos con campaña informativa para que todos nuestros paisanos sepan de la alevosía, de esta agresión". Más, en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/hQAfKaqrlp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 9, 2023

Con información de: lopezdoriga.com